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الصين: العلاقات بين بكين وواشنطن تمر بـ"فترة صعبة"
الصين: العلاقات بين بكين وواشنطن تمر بـ"فترة صعبة"
أعلن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغي، أمس الثلاثاء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تمر بـ "فترة صعبة". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T23:59+0000
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وقال الدبلوماسي في مؤتمر صحفي: "التعاون الاقتصادي والتجارة بين البلدين في وضع صعب حاليًا... وتشمل الأسباب الرسوم التجارية والعقوبات الأحادية، وتشديد سيطرة التصدير، وقيود جديدة على تدفق الاستثمارات ثنائية الجانب".وأشار إلى أن الصين ليست للمرة الأولى خلال 15 عامًا الشريك الرئيسي للاستيراد للولايات المتحدة، وأن استثمارات الصينيين في الاقتصاد الأمريكي، التي وصلت إلى ذروتها في عام 2016، تواصل التناقص بثبات.ومع ذلك، أوضح المتحدث باسم السفارة الصينية أن الصين والولايات المتحدة ما زالوا شركاء تجاريين رئيسيين بالنسبة لبعضهما البعض.وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو قد أشارت خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين إلى أن البلدين "يتنافسان بشدة"، ولكنها أكدت أنه يجب إدارة هذه المنافسة بحكمة، حيث أن صراع الجانبين لا يخدم مصلحة أي منهما.وخلال زيارتها، اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء فريق عمل خاص لحل القضايا التجارية والاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230618/وزير-الخاجية-الصيني-العلاقات-بين-الصين-وأمريكا-في-أدنى-مستوياتها--عاجل-1078236904.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين: العلاقات بين بكين وواشنطن تمر بـ"فترة صعبة"

23:59 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINأعلام الصين وأمريكا
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغي، أمس الثلاثاء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تمر بـ "فترة صعبة".
وقال الدبلوماسي في مؤتمر صحفي: "التعاون الاقتصادي والتجارة بين البلدين في وضع صعب حاليًا... وتشمل الأسباب الرسوم التجارية والعقوبات الأحادية، وتشديد سيطرة التصدير، وقيود جديدة على تدفق الاستثمارات ثنائية الجانب".
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها
18 يونيو, 15:38 GMT
وأشار إلى أن الصين ليست للمرة الأولى خلال 15 عامًا الشريك الرئيسي للاستيراد للولايات المتحدة، وأن استثمارات الصينيين في الاقتصاد الأمريكي، التي وصلت إلى ذروتها في عام 2016، تواصل التناقص بثبات.
ومع ذلك، أوضح المتحدث باسم السفارة الصينية أن الصين والولايات المتحدة ما زالوا شركاء تجاريين رئيسيين بالنسبة لبعضهما البعض.
وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو قد أشارت خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين إلى أن البلدين "يتنافسان بشدة"، ولكنها أكدت أنه يجب إدارة هذه المنافسة بحكمة، حيث أن صراع الجانبين لا يخدم مصلحة أي منهما.
وخلال زيارتها، اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء فريق عمل خاص لحل القضايا التجارية والاقتصادية.
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