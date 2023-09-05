https://sputnikarabic.ae/20230905/صاروخ-روسي-مضاد-للدروع-ينسف-معقلا-أوكرانيا-محصنا-فيديو-1080740828.html
صاروخ روسي مضاد للدروع ينسف معقلا أوكرانيا محصنا... فيديو
صاروخ روسي مضاد للدروع ينسف معقلا أوكرانيا محصنا... فيديو
تعتبر الصواريخ المضادة للدروع من أكثر الأسلحة فعالية في سوح المعارك، بسبب سهولة نقلها وتذخيرها وفعاليتها ضد الأفراد والدروع. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T17:42+0000
2023-09-05T17:42+0000
2023-09-05T17:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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واستخدم العسكريون الروس هذه الأسلحة بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أثناء استهدافهم لمواقع وآليات نظام كييف.وتم تداول مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لنقطة إطلاق نار للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في اتجاه دونيتسك.حيث سجلت الضربتان إصابتين مباشرتين تسببتا بنسف أوكار العدو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
صاروخ روسي مضاد للدروع ينسف معقلا أوكرانيا محصنا... فيديو
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تعتبر الصواريخ المضادة للدروع من أكثر الأسلحة فعالية في سوح المعارك، بسبب سهولة نقلها وتذخيرها وفعاليتها ضد الأفراد والدروع.
واستخدم العسكريون الروس هذه الأسلحة بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أثناء استهدافهم لمواقع وآليات نظام كييف.
وتم تداول مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لنقطة إطلاق نار للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في اتجاه دونيتسك.
حيث سجلت الضربتان إصابتين مباشرتين
تسببتا بنسف أوكار العدو.