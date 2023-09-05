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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/صاروخ-روسي-مضاد-للدروع-ينسف-معقلا-أوكرانيا-محصنا-فيديو-1080740828.html
صاروخ روسي مضاد للدروع ينسف معقلا أوكرانيا محصنا... فيديو
صاروخ روسي مضاد للدروع ينسف معقلا أوكرانيا محصنا... فيديو
تعتبر الصواريخ المضادة للدروع من أكثر الأسلحة فعالية في سوح المعارك، بسبب سهولة نقلها وتذخيرها وفعاليتها ضد الأفراد والدروع. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T17:42+0000
2023-09-05T17:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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واستخدم العسكريون الروس هذه الأسلحة بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أثناء استهدافهم لمواقع وآليات نظام كييف.وتم تداول مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لنقطة إطلاق نار للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في اتجاه دونيتسك.حيث سجلت الضربتان إصابتين مباشرتين تسببتا بنسف أوكار العدو.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

صاروخ روسي مضاد للدروع ينسف معقلا أوكرانيا محصنا... فيديو

17:42 GMT 05.09.2023
© YouTube / BrandyRUMصاروخ "كورنيت" الروسي
صاروخ كورنيت الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© YouTube / BrandyRUM
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تعتبر الصواريخ المضادة للدروع من أكثر الأسلحة فعالية في سوح المعارك، بسبب سهولة نقلها وتذخيرها وفعاليتها ضد الأفراد والدروع.
واستخدم العسكريون الروس هذه الأسلحة بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أثناء استهدافهم لمواقع وآليات نظام كييف.
وتم تداول مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لنقطة إطلاق نار للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في اتجاه دونيتسك.
حيث سجلت الضربتان إصابتين مباشرتين تسببتا بنسف أوكار العدو.
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
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