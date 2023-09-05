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https://sputnikarabic.ae/20230905/لاعب-يفقد-كليته-بعد-التحامه-بمنافس-في-كأس-العالم-لكرة-السلة-فيديو-1080706851.html
لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس في كأس العالم لكرة السلة... فيديو
لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس في كأس العالم لكرة السلة... فيديو
لا تخلو الملاعب والصالات الرياضية من الالتحامات بين المتنافسين، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، لكنّ ما حدث في بطولة كأس العالم... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T05:54+0000
2023-09-05T07:15+0000
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فقد أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في البطولة المقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا.وكشف الاتحاد في بيانه أن "لاعب فريق كاساديمونت سرقسطة الصربي خضع لتدخل جراحي جديد في مركز ماكاتي الطبي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين من أجل إزالة كليته".من جهته، أبدى نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان لكرة السلة أسفه للحالة التي وصل إليها سيمانيتش، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يقصد إصابة اللاعب.يذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة، والتي شارك فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن، ستُقام يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر/ أيلول 2023.
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أخبار جنوب السودان, صربيا, نادي الفيديو, منوعات, رياضة
أخبار جنوب السودان, صربيا, نادي الفيديو, منوعات, رياضة

لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس في كأس العالم لكرة السلة... فيديو

05:54 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 07:15 GMT 05.09.2023)
© AP Photo / Matt Slocumدوايت هوارد من فريق "فيلادلفيا سفنتي سيكسرز"، أسفل، ودرايموند رين من فريق "غولدن ستايت ووريورز"، أثناء ارتداد الكرة، خلال النصف الأول من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين، في فيلادلفيا، 19 أبريل 2021
دوايت هوارد من فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، أسفل، ودرايموند رين من فريق غولدن ستايت ووريورز، أثناء ارتداد الكرة، خلال النصف الأول من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين، في فيلادلفيا، 19 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Matt Slocum
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لا تخلو الملاعب والصالات الرياضية من الالتحامات بين المتنافسين، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، لكنّ ما حدث في بطولة كأس العالم لكرة السلة، كان مأساويا.
فقد أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في البطولة المقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا.
وكشف الاتحاد في بيانه أن "لاعب فريق كاساديمونت سرقسطة الصربي خضع لتدخل جراحي جديد في مركز ماكاتي الطبي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين من أجل إزالة كليته".
من جهته، أبدى نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان لكرة السلة أسفه للحالة التي وصل إليها سيمانيتش، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يقصد إصابة اللاعب.
يذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة، والتي شارك فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن، ستُقام يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر/ أيلول 2023.
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