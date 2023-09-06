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"البنتاغون" يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة "بأبرامز"- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230906/البنتاغون-يزود-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-الخاص-بأبرامز--عاجل-1080768001.html
"البنتاغون" يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة "بأبرامز"- عاجل
"البنتاغون" يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة "بأبرامز"- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T17:30+0000
2023-09-06T17:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات أبرامز عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

"البنتاغون" يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة "بأبرامز"- عاجل

17:30 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 17:39 GMT 06.09.2023)
© AFP 2023 / William Westدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / William West
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات أبرامز عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".
وتشمل حزمة المساعدات أيضًا الذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ومعدات الملاحة والاتصالات.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
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