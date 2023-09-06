https://sputnikarabic.ae/20230906/دبابات-أبرامز-سوف-تحترق-خبير-يحذر-من-الضربة-الروسية-القادمة-في-أوكرانيا-1080748413.html
دبابات "أبرامز" سوف تحترق... خبير يحذر من الضربة الروسية القادمة في أوكرانيا
دبابات "أبرامز" سوف تحترق... خبير يحذر من الضربة الروسية القادمة في أوكرانيا
صرح الخبير العسكري الأمريكي، بيتر سوشيو، أنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية بالطريقة نفسها التي تم بها تدمير دبابات "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T06:45+0000
2023-09-06T06:45+0000
2023-09-06T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الخبير: "هذه الدبابات يمكن أن تقلب الموازين لصالح أوكرانيا، ولكن في مرحلة ما سنرى على الأرجح مقطع فيديو لاحتراق دبابات أبرامز".وأشار أيضًا إلى أن القوات الأوكرانية تحاول جاهدة إخفاء تحركات المركبات المدرعة البريطانية، منذ أن سلمت بريطانيا لها هذه المركبات. وبعد حادث تدمير مركبة مدرعة منها، لم يعد بإمكان وزارة الدفاع البريطانية الادعاء بأن معداتهم لم تدمر أثناء القتال.وأمس الثلاثاء، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مركبة قتالية من طراز "تشالنجر 2" مدمرة، وقد تم ضربها بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه، حسب مجلة 19"فورتي فايف".
https://sputnikarabic.ae/20230905/تدمير-أول-دبابة-بريطانية-تشالنجر-2-في-منطقة-العملية-الخاصة-1080708074.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات "أبرامز" سوف تحترق... خبير يحذر من الضربة الروسية القادمة في أوكرانيا
تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري الأمريكي، بيتر سوشيو، أنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية بالطريقة نفسها التي تم بها تدمير دبابات "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا.
وقال الخبير: "هذه الدبابات يمكن أن تقلب الموازين لصالح أوكرانيا، ولكن في مرحلة ما سنرى على الأرجح مقطع فيديو لاحتراق دبابات أبرامز".
وأشار أيضًا إلى أن القوات الأوكرانية تحاول جاهدة إخفاء تحركات المركبات المدرعة البريطانية، منذ أن سلمت بريطانيا لها هذه المركبات. وبعد حادث تدمير مركبة مدرعة منها، لم يعد بإمكان وزارة الدفاع البريطانية الادعاء بأن معداتهم لم تدمر أثناء القتال.
وأمس الثلاثاء، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مركبة قتالية من طراز "تشالنجر 2" مدمرة، وقد تم ضربها بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه، حسب مجلة
19"فورتي فايف".