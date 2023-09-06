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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/دبابات-أبرامز-سوف-تحترق-خبير-يحذر-من-الضربة-الروسية-القادمة-في-أوكرانيا-1080748413.html
دبابات "أبرامز" سوف تحترق... خبير يحذر من الضربة الروسية القادمة في أوكرانيا
دبابات "أبرامز" سوف تحترق... خبير يحذر من الضربة الروسية القادمة في أوكرانيا
صرح الخبير العسكري الأمريكي، بيتر سوشيو، أنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية بالطريقة نفسها التي تم بها تدمير دبابات "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T06:45+0000
2023-09-06T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الخبير: "هذه الدبابات يمكن أن تقلب الموازين لصالح أوكرانيا، ولكن في مرحلة ما سنرى على الأرجح مقطع فيديو لاحتراق دبابات أبرامز".وأشار أيضًا إلى أن القوات الأوكرانية تحاول جاهدة إخفاء تحركات المركبات المدرعة البريطانية، منذ أن سلمت بريطانيا لها هذه المركبات. وبعد حادث تدمير مركبة مدرعة منها، لم يعد بإمكان وزارة الدفاع البريطانية الادعاء بأن معداتهم لم تدمر أثناء القتال.وأمس الثلاثاء، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مركبة قتالية من طراز "تشالنجر 2" مدمرة، وقد تم ضربها بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه، حسب مجلة 19"فورتي فايف".
https://sputnikarabic.ae/20230905/تدمير-أول-دبابة-بريطانية-تشالنجر-2-في-منطقة-العملية-الخاصة-1080708074.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابات "أبرامز" سوف تحترق... خبير يحذر من الضربة الروسية القادمة في أوكرانيا

06:45 GMT 06.09.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية دولية في لاتفيا
مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Стрингер
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صرح الخبير العسكري الأمريكي، بيتر سوشيو، أنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية بالطريقة نفسها التي تم بها تدمير دبابات "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا.
وقال الخبير: "هذه الدبابات يمكن أن تقلب الموازين لصالح أوكرانيا، ولكن في مرحلة ما سنرى على الأرجح مقطع فيديو لاحتراق دبابات أبرامز".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
أمس, 07:50 GMT
وأشار أيضًا إلى أن القوات الأوكرانية تحاول جاهدة إخفاء تحركات المركبات المدرعة البريطانية، منذ أن سلمت بريطانيا لها هذه المركبات. وبعد حادث تدمير مركبة مدرعة منها، لم يعد بإمكان وزارة الدفاع البريطانية الادعاء بأن معداتهم لم تدمر أثناء القتال.
وأمس الثلاثاء، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مركبة قتالية من طراز "تشالنجر 2" مدمرة، وقد تم ضربها بالقرب من قرية رابوتينو في اتجاه زابوروجيه، حسب مجلة 19"فورتي فايف".
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTВертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:25 GMT
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