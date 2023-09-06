https://sputnikarabic.ae/20230906/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-توريد-الأسلحة-إلى-كييف-1080767879.html

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن توريد الأسلحة إلى كييف

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن توريد الأسلحة إلى كييف

صرّح النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في 12 أيلول/ سبتمبر، حول... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T17:34+0000

2023-09-06T17:34+0000

2023-09-06T17:34+0000

روسيا

العالم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي، عبر حسابه على "تلغرام": "طلبنا عقد اجتماع، في 12 سبتمبر، بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، والعوامل الأخرى، التي تؤثر سلبا على آفاق حل الأزمة الأوكرانية وما حولها".وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد جارون غارن، أن الأموال المتاحة لتقديم المساعدة لأوكرانيا عبر "البنتاغون" حتى نهاية العام المالي الحالي (الذي ينتهي في 30 سبتمبر في الولايات المتحدة)، تبلغ نحو 5.75 مليار دولار.وقال غارن، للصحفيين: "حتى 29 أغسطس (آب)، تبقى ما يقرب من 5.75 مليار دولار أمريكي متاحة لأوكرانيا في إطار آلية "سلطة السحب الرئاسي".وتتيح آلية "سلطة السحب الرئاسي" (Presidential Drawdown Authority)، للرئيس الأمريكي نقل الممتلكات الفيدرالية إلى أوكرانيا بقراره، ما يعني إرسال أسلحة من مستودعات الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا.وبحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن، مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230903/مجلس-الأمن-الروسي-القوات-الروسية-تعاقدت-مع-280-ألف-شخص-منذ-1-يناير-1080649293.html

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