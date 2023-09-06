https://sputnikarabic.ae/20230906/روسيا-وتركيا-تتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-لتوريد-مليون-طن-من-الحبوب-1080768776.html
روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لتوريد مليون طن من الحبوب
روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لتوريد مليون طن من الحبوب
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، والبدء في دراسة التفاصيل... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T18:11+0000
2023-09-06T18:11+0000
2023-09-06T18:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين: "تم التوصل إلىالاتفاقات الأساسية كافة، ونتوقع أن ندخل في اتصالات عمل مع جميع الأطراف في المستقبل القريب، لوضع الجوانب الفنية كافة لخطة هذه الإمدادات".وأضاف: "يجب بحث عدد من القضايا، منها الخدمات اللوجستية والمالية وغيرها الكثير، وكذلك الطرق والدول المقصودة والكمية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، أن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء.وأضاف بوتين أن "أسعار الحبوب مستمرة في الانخفاض، ولا يوجد نقص مادي في الغذاء".وأشار بوتين إلى أن "كل هذا ليس مفاجئا، لأن حصة أوكرانيا في صادرات الحبوب العالمية كانت 5%، وستظل كذلك، وفي الظروف الحالية ستنخفض".
https://sputnikarabic.ae/20230826/موسكو-تدحض-ادعاءات-بلينكن-بشأن-تدمير-شحنة-قمح-أوكراني-كانت-متجهة-لمصر-1080443911.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لتوريد مليون طن من الحبوب
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين: "تم التوصل إلىالاتفاقات الأساسية كافة، ونتوقع أن ندخل في اتصالات عمل مع جميع الأطراف في المستقبل القريب، لوضع الجوانب الفنية كافة لخطة هذه الإمدادات".
وأضاف: "يجب بحث عدد من القضايا، منها الخدمات اللوجستية والمالية وغيرها الكثير، وكذلك الطرق والدول المقصودة والكمية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، أن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الواضح أن إنهاء الصفقة لم يؤثر على أسواق المواد الغذائية العالمية".
وأضاف بوتين أن "أسعار الحبوب مستمرة في الانخفاض، ولا يوجد نقص مادي في الغذاء".
هناك مشاكل في توزيعها العادل، نعم، لكن لا علاقة لها بما يسمى باتفاق الحبوب.
وأشار بوتين
إلى أن "كل هذا ليس مفاجئا، لأن حصة أوكرانيا في صادرات الحبوب العالمية كانت 5%، وستظل كذلك، وفي الظروف الحالية ستنخفض".