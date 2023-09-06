https://sputnikarabic.ae/20230906/قائد-المرحلة-الانتقالية-في-الغابون-الرئيس-المخلوع-يتمتع-بحرية-السفر-إلى-الخارج-1080770320.html
قائد المرحلة الانتقالية في الغابون: الرئيس المخلوع يتمتع بحرية السفر إلى الخارج
قائد المرحلة الانتقالية في الغابون: الرئيس المخلوع يتمتع بحرية السفر إلى الخارج
أعلن قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الغابوني المخلوع، علي بونغو، الذي أُطيح به في انقلاب، يتمتع الآن... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T20:19+0000
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سبوتنيك. وأوضح الكولونيل أولريش مانفومبي، الذي قرأ بيانا صحفيا وقعه نيغما: "نظرا لحالته الصحية، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو بحرية الحركة، ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في إجراء فحوصاته الطبية".ويخضع بونغو، الذي تولى السلطة منذ 14 عاما، للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 30 أغسطس/ آب، دون إراقة دماء، بعد أقل من ساعة من إعلان حزبه إعادة انتخابه في انتخابات وصفها الانقلابيون بأنها مزورة.وفي وقت سابق، تعهد قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، يوم الأحد الماضي، بوضع دستور جديد للبلاد يشارك الجميع في صياغته.جاءت تصريحات نيغما، خلال مؤتمر حضره ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، أوضح خلاله أنه "سيعقب كتابة الدستور وضع النظم الانتخابية، وبعد الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات مباشرة سنجري الانتخابات".ولفت قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، في كلمته، على أن "الرئيس المطاح به، علي بونغو، فاز بانتخابات مزورة، ولذلك تم إلغاء نتائجها، من أجل منع حمام الدم".
https://sputnikarabic.ae/20230903/قائد-المرحلة-الانتقالية-في-الغابون-الانتخابات-مزورة-وألغيناها-منعا-لـحمام-دم-1080650556.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الغابون, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الغابون, الأخبار
قائد المرحلة الانتقالية في الغابون: الرئيس المخلوع يتمتع بحرية السفر إلى الخارج
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أعلن قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الغابوني المخلوع، علي بونغو، الذي أُطيح به في انقلاب، يتمتع الآن بالحرية ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".
سبوتنيك. وأوضح الكولونيل أولريش مانفومبي، الذي قرأ بيانا صحفيا وقعه نيغما: "نظرا لحالته الصحية، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو بحرية الحركة، ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في إجراء فحوصاته الطبية".
ويخضع بونغو، الذي تولى السلطة منذ 14 عاما، للإقامة الجبرية
منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 30 أغسطس/ آب، دون إراقة دماء، بعد أقل من ساعة من إعلان حزبه إعادة انتخابه في انتخابات وصفها الانقلابيون بأنها مزورة.
وفي وقت سابق، تعهد قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، يوم الأحد الماضي، بوضع دستور جديد للبلاد يشارك الجميع في صياغته.
جاءت تصريحات نيغما، خلال مؤتمر حضره ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، أوضح خلاله أنه "سيعقب كتابة الدستور وضع النظم الانتخابية
، وبعد الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات مباشرة سنجري الانتخابات".
ولفت قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، في كلمته، على أن "الرئيس المطاح به، علي بونغو، فاز بانتخابات مزورة، ولذلك تم إلغاء نتائجها، من أجل منع حمام الدم".