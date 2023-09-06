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https://sputnikarabic.ae/20230906/مشاهد-لفياضانات-في-البرازيل-ومصرع-العشرات-إثرها-فيديو---1080760272.html
مشاهد لفياضانات تؤدي إلى مصرع العشرات في البرازيل... فيديو
مشاهد لفياضانات تؤدي إلى مصرع العشرات في البرازيل... فيديو
صرح مسؤولون في ولاية ساو باولو البرازيلية، بأن أكثر من 36 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة الفياضانات، التي أصابت البلاد وأدت إلى إلغاء احتفالات الكرنفال السنوية. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T13:34+0000
2023-09-06T13:37+0000
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وقالت السلطات المحلية إن كمية الأمطار التي هطلت في بعض المناطق، يوم الأحد الماضي، تجاوزت 600 ملم وهو ضعف الكمية المتوقعة، لهذا الشهر، بحسب قولها.وأظهر مقطع فيديو أحياء وطرقا سريعة غارقة بكاملها وأنقاضا متبقية، نتيجة الانجرافات الكبيرة في التربة التي دمرت منازل.وما تزال فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الناجين العالقين وفتح الطرقات.وأعلنت السلطات البرازيلية، حالة الطوارئ، لمدة 180 يوما، في ست مدن في الولاية وهي: ساو سيباستياو، وكاراغواتاتوبا، وإلهابيلا، وأوباتوبا، وغواروغا وبيرتيوغا.
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

مشاهد لفياضانات تؤدي إلى مصرع العشرات في البرازيل... فيديو

13:34 GMT 06.09.2023 (تم التحديث: 13:37 GMT 06.09.2023)
© Photo / علىسح / unsplash/ Chris Gallagherفياضان
فياضان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Photo / علىسح / unsplash/ Chris Gallagher
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صرح مسؤولون في ولاية ساو باولو البرازيلية، بأن أكثر من 36 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة الفياضانات، التي أصابت البلاد وأدت إلى إلغاء احتفالات الكرنفال السنوية.
وقالت السلطات المحلية إن كمية الأمطار التي هطلت في بعض المناطق، يوم الأحد الماضي، تجاوزت 600 ملم وهو ضعف الكمية المتوقعة، لهذا الشهر، بحسب قولها.
وأظهر مقطع فيديو أحياء وطرقا سريعة غارقة بكاملها وأنقاضا متبقية، نتيجة الانجرافات الكبيرة في التربة التي دمرت منازل.
وما تزال فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الناجين العالقين وفتح الطرقات.
وأعلنت السلطات البرازيلية، حالة الطوارئ، لمدة 180 يوما، في ست مدن في الولاية وهي: ساو سيباستياو، وكاراغواتاتوبا، وإلهابيلا، وأوباتوبا، وغواروغا وبيرتيوغا.
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