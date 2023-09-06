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https://sputnikarabic.ae/20230906/وزراء-خارجية-العرب-يعتمد-ترشيح-وزير-السياحة-المصري-السابق-لمنصب-مدير-اليونسكو-1080768982.html
"وزراء خارجية العرب" يعتمد ترشيح وزير السياحة المصري السابق لمنصب مدير اليونسكو
"وزراء خارجية العرب" يعتمد ترشيح وزير السياحة المصري السابق لمنصب مدير اليونسكو
أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مجلس وزراء الخارجية العرب اعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T18:34+0000
2023-09-06T18:34+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن هذا الترشيح يأتي ضمن قرار اعتماد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية.يشار إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، ترشيح مصر لتولي الدكتور خالد العناني، منصب مدير عام منظمة اليونسكو، للفترة من 2025 إلى 2029.وفي وقت سابق، أعلن أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية بتعيينها كهيئة قائدة للعلوم الأفريقية المفتوحة لشمال أفريقيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للبحوث في جنوب أفريقيا.وتستهدف تلك الخطوة تأسيس منصة للعلوم الأفريقية بقيادة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ بهدف دعم التواصل بين الدول الأفريقية، وتقوية شبكات المعرفة والبنية التحتية، ودعم القدرات المشتركة، حسبما ذكرت صحيفة "العمال" المصرية.وشدد عاشور على الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية على المستوى الإقليمي والقاري، في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات، وذلك في ظل العلاقات التاريخية بين مصر والمنظمة الأممية، والتي تمتد لأكثر من 75 عاما.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اليونسكو
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اليونسكو

"وزراء خارجية العرب" يعتمد ترشيح وزير السياحة المصري السابق لمنصب مدير اليونسكو

18:34 GMT 06.09.2023
© AP Photo / Jacques Brinonاليونسكو
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Jacques Brinon
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أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مجلس وزراء الخارجية العرب اعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، كمرشح عربي لشغل منصب مدير عام منظمة اليونسكو، للفترة من 2025 إلى 2029.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن هذا الترشيح يأتي ضمن قرار اعتماد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية.
يشار إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، ترشيح مصر لتولي الدكتور خالد العناني، منصب مدير عام منظمة اليونسكو، للفترة من 2025 إلى 2029.
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وفي وقت سابق، أعلن أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية بتعيينها كهيئة قائدة للعلوم الأفريقية المفتوحة لشمال أفريقيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للبحوث في جنوب أفريقيا.
وتستهدف تلك الخطوة تأسيس منصة للعلوم الأفريقية بقيادة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ بهدف دعم التواصل بين الدول الأفريقية، وتقوية شبكات المعرفة والبنية التحتية، ودعم القدرات المشتركة، حسبما ذكرت صحيفة "العمال" المصرية.
وشدد عاشور على الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية على المستوى الإقليمي والقاري، في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات، وذلك في ظل العلاقات التاريخية بين مصر والمنظمة الأممية، والتي تمتد لأكثر من 75 عاما.
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