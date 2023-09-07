https://sputnikarabic.ae/20230907/إعلام-اشتباكات-بين-فتح-ومجموعات-مسلحة-في-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-1080801247.html
إعلام: اشتباكات بين "فتح" ومجموعات مسلحة في "عين الحلوة" جنوبي لبنان
إعلام: اشتباكات بين "فتح" ومجموعات مسلحة في "عين الحلوة" جنوبي لبنان
اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، بين حركة "فتح" ومجموعات مسلحة، جرى خلالها استخدام الأسلحة "الرشاشة" والقذائف. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T20:43+0000
2023-09-07T20:43+0000
2023-09-07T20:43+0000
العالم العربي
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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، اليوم الخميس إنه "اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، على محور التعمير البركسات، تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة، كما ويتم إطلاق القذائف التي تتردد أصداؤها في مدينة صيدا".فيما دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".كما أعلن مراسل "سبوتنيك" أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في محيط مخيم عين الحلوة.يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، في وقت سابق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
إعلام: اشتباكات بين "فتح" ومجموعات مسلحة في "عين الحلوة" جنوبي لبنان
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اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، بين حركة "فتح" ومجموعات مسلحة، جرى خلالها استخدام الأسلحة "الرشاشة" والقذائف.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، اليوم الخميس إنه "اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، على محور التعمير البركسات، تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة، كما ويتم إطلاق القذائف التي تتردد أصداؤها في مدينة صيدا".
فيما دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".
كما أعلن مراسل "سبوتنيك" أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في محيط مخيم عين الحلوة.
يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين
شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، في وقت سابق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.