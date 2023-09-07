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https://sputnikarabic.ae/20230907/الخط-الساخن-واشنطن---موسكو-1080778468.html
الخط الساخن "واشنطن - موسكو"
الخط الساخن "واشنطن - موسكو"
لم تكن فكرة الارتباط المباشر بين موسكو وواشنطن، التي طرحها الاتحاد السوفيتي، تثير حماس الولايات المتحدة في البداية، ولم تتشكل إلا في أعقاب أزمة الكاريبي (أزمة... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T08:55+0000
2023-09-07T08:55+0000
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جمع فريق "سبوتنيك" أبرز المحطات التاريخية لعمل "الهاتف الأحمر" الشهير في الرسم البياني الآتي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, موسكو, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, موسكو, инфографика

الخط الساخن "واشنطن - موسكو"

08:55 GMT 07.09.2023
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لم تكن فكرة الارتباط المباشر بين موسكو وواشنطن، التي طرحها الاتحاد السوفيتي، تثير حماس الولايات المتحدة في البداية، ولم تتشكل إلا في أعقاب أزمة الكاريبي (أزمة الصواريخ الكوبية) عام 1962، وذلك من أجل الحد من خطر نشوب صراع نووي. دق جرس "الهاتف الأحمر" لأول مرة، في 30 أغسطس/ آب 1963، وظل موجودا، حتى عام 1991.
جمع فريق "سبوتنيك" أبرز المحطات التاريخية لعمل "الهاتف الأحمر" الشهير في الرسم البياني الآتي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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