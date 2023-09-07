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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-92-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080802101.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T23:24+0000
2023-09-07T23:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 92 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم مراهقين من مواليد 2007، في غورلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 83 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230907/منظومة-الدفاع-الجوي-أوسا---أ-كي-إم-تدمر-أهداف-جوية-أوكرانية-فيديو-1080797698.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي

23:24 GMT 07.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 92 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 313 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 92 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 313 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم مراهقين من مواليد 2007، في غورلوفكا.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
16:55 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 83 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMT
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