https://sputnikarabic.ae/20230907/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-92-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080802101.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T23:24+0000
2023-09-07T23:24+0000
2023-09-07T23:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 92 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم مراهقين من مواليد 2007، في غورلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 83 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230907/منظومة-الدفاع-الجوي-أوسا---أ-كي-إم-تدمر-أهداف-جوية-أوكرانية-فيديو-1080797698.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 92 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 313 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 92 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 313 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم مراهقين من مواليد 2007، في غورلوفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 83 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.