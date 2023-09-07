https://sputnikarabic.ae/20230907/منظومة-الدفاع-الجوي-أوسا---أ-كي-إم-تدمر-أهداف-جوية-أوكرانية-فيديو-1080797698.html
منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" هدفين جويين متتاليين تابعين للقوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T16:55+0000
2023-09-07T16:55+0000
2023-09-07T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتعمل المدفعية المضادة للطائرات الخاصة بالمنظومة على تدمير الطائرات المعادية، سواء كانت طائرات الاستطلاع من دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أو غيرها.وتتيح أجهزة المنظومة وراداراتها الخاصة اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار، مثل "فروسيا" أو "ليلكا".وذكرت الدفاع الروسية، أن "هذه المدفعية المضادة للطائرات تنقذ أرواح رجالنا في الخطوط الأمامية، وتحرم العدو من "أعين" مدفعيته، وتمنعهم (العدو) من توجيه نيرانهم نحو مواقعنا".
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روسيا
منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
16:55 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 16:59 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" هدفين جويين متتاليين تابعين للقوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وتعمل المدفعية المضادة للطائرات الخاصة بالمنظومة على تدمير الطائرات المعادية، سواء كانت طائرات الاستطلاع من دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أو غيرها.
وتتيح أجهزة المنظومة وراداراتها الخاصة
اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار، مثل "فروسيا" أو "ليلكا".
وذكرت الدفاع الروسية، أن "هذه المدفعية المضادة للطائرات تنقذ أرواح رجالنا في الخطوط الأمامية، وتحرم العدو من "أعين" مدفعيته، وتمنعهم (العدو) من توجيه نيرانهم نحو مواقعنا".