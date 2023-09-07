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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/منظومة-الدفاع-الجوي-أوسا---أ-كي-إم-تدمر-أهداف-جوية-أوكرانية-فيديو-1080797698.html
منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" هدفين جويين متتاليين تابعين للقوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T16:55+0000
2023-09-07T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتعمل المدفعية المضادة للطائرات الخاصة بالمنظومة على تدمير الطائرات المعادية، سواء كانت طائرات الاستطلاع من دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أو غيرها.وتتيح أجهزة المنظومة وراداراتها الخاصة اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار، مثل "فروسيا" أو "ليلكا".وذكرت الدفاع الروسية، أن "هذه المدفعية المضادة للطائرات تنقذ أرواح رجالنا في الخطوط الأمامية، وتحرم العدو من "أعين" مدفعيته، وتمنعهم (العدو) من توجيه نيرانهم نحو مواقعنا".
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روسيا

منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو

16:55 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 16:59 GMT 07.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" هدفين جويين متتاليين تابعين للقوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وتعمل المدفعية المضادة للطائرات الخاصة بالمنظومة على تدمير الطائرات المعادية، سواء كانت طائرات الاستطلاع من دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أو غيرها.
وتتيح أجهزة المنظومة وراداراتها الخاصة اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار، مثل "فروسيا" أو "ليلكا".
وذكرت الدفاع الروسية، أن "هذه المدفعية المضادة للطائرات تنقذ أرواح رجالنا في الخطوط الأمامية، وتحرم العدو من "أعين" مدفعيته، وتمنعهم (العدو) من توجيه نيرانهم نحو مواقعنا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMT
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