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https://sputnikarabic.ae/20230907/مسبار-ناسا-يكتشف-صخور-زعنفة-القرش-ومخلب-السلطعون-على-المريخ-صور-1080792760.html
مسبار "ناسا" يكتشف صخور "زعنفة القرش" و"مخلب السلطعون" على المريخ... صور
مسبار "ناسا" يكتشف صخور "زعنفة القرش" و"مخلب السلطعون" على المريخ... صور
رصد مسبار وكالة "ناسا" الفضائية على صخور غريبة الشكل، على سطح كوكب المريخ. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:15+0000
2023-09-07T13:15+0000
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والتقط مسبار "برسيفرانس"، وهو روبوت بحجم سيارة، صورا لصخرتين منفصلتين، تشبهان زعنفة سمكة القرش ومخلب السلطعون، بحسب توصيف "ناسا"، وفقا لموقع "سبيس".والصور هي أحدث مثال على ظاهرة تعرف باسم "الباريدوليا"، وهي رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي.وأشهر ما يحاكي تلك الظاهرة على الكوكب الأحمر، عندما التقطت مركبة الفضاء "فايكنغ 1" التابعة لـ"ناسا"، في عام 1976، صورة لما يشبه الوجه المنحوت على سطح المريخ.وأوضحت "ناسا" للجمهور، وقت نشرها للصورة، أنها مجرد وهم ناجم عن الظلال.وفي عام 1998، التقط مسّاح المريخ العالمي (MGS) التابع لوكالة "ناسا"، صورا لما يسمى "الوجه على المريخ"، والتي كانت أكثر وضوحا بعشر مرات من صور مركبة "فايكنغ 1"، وكشفت أنه نتوء صخري ذو مظهر طبيعي.وتم إطلاق مركبة "برسيفرانس" إلى المريخ، عام 2020، للبحث عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.وتقوم المركبة حاليا باستكشاف دلتا نهر قديم داخل فوهة "جيزيرو"، والتي كانت مليئة ببحيرة عميقة يبلغ عمقها 1600 قدم.
https://sputnikarabic.ae/20230903/دراسة-استعمار-المريخ-يحتاج-22-شخصا-فقط-لكن-بمواصفات-محددة-1080650965.html
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ناسا, منوعات, كوكب المريخ, علوم, الأخبار
ناسا, منوعات, كوكب المريخ, علوم, الأخبار

مسبار "ناسا" يكتشف صخور "زعنفة القرش" و"مخلب السلطعون" على المريخ... صور

13:15 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / NASA / JPL-Caltechموقع هبوط المركبة المتجولة "بيرسيفرانس مارس" التابعة لوكالة الفضاء الدولية "ناسا" في "جيزيرو كراتر" على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية "هايرايز" على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـ"ناسا".
موقع هبوط المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا في جيزيرو كراتر على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية هايرايز على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـناسا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / NASA / JPL-Caltech
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رصد مسبار وكالة "ناسا" الفضائية على صخور غريبة الشكل، على سطح كوكب المريخ.
والتقط مسبار "برسيفرانس"، وهو روبوت بحجم سيارة، صورا لصخرتين منفصلتين، تشبهان زعنفة سمكة القرش ومخلب السلطعون، بحسب توصيف "ناسا"، وفقا لموقع "سبيس".
والصور هي أحدث مثال على ظاهرة تعرف باسم "الباريدوليا"، وهي رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي.
وأشهر ما يحاكي تلك الظاهرة على الكوكب الأحمر، عندما التقطت مركبة الفضاء "فايكنغ 1" التابعة لـ"ناسا"، في عام 1976، صورة لما يشبه الوجه المنحوت على سطح المريخ.
وأوضحت "ناسا" للجمهور، وقت نشرها للصورة، أنها مجرد وهم ناجم عن الظلال.
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وفي عام 1998، التقط مسّاح المريخ العالمي (MGS) التابع لوكالة "ناسا"، صورا لما يسمى "الوجه على المريخ"، والتي كانت أكثر وضوحا بعشر مرات من صور مركبة "فايكنغ 1"، وكشفت أنه نتوء صخري ذو مظهر طبيعي.
وتم إطلاق مركبة "برسيفرانس" إلى المريخ، عام 2020، للبحث عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.
وتقوم المركبة حاليا باستكشاف دلتا نهر قديم داخل فوهة "جيزيرو"، والتي كانت مليئة ببحيرة عميقة يبلغ عمقها 1600 قدم.
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