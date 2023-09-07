مسبار "ناسا" يكتشف صخور "زعنفة القرش" و"مخلب السلطعون" على المريخ... صور
© AFP 2023 / NASA / JPL-Caltechموقع هبوط المركبة المتجولة "بيرسيفرانس مارس" التابعة لوكالة الفضاء الدولية "ناسا" في "جيزيرو كراتر" على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية "هايرايز" على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـ"ناسا".
© AFP 2023 / NASA / JPL-Caltech
رصد مسبار وكالة "ناسا" الفضائية على صخور غريبة الشكل، على سطح كوكب المريخ.
والتقط مسبار "برسيفرانس"، وهو روبوت بحجم سيارة، صورا لصخرتين منفصلتين، تشبهان زعنفة سمكة القرش ومخلب السلطعون، بحسب توصيف "ناسا"، وفقا لموقع "سبيس".
والصور هي أحدث مثال على ظاهرة تعرف باسم "الباريدوليا"، وهي رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي.
As promised, here’s the new Image of the Week, as voted by you! This rocky duo was spotted hanging out together in a wind-swept area. I spy a…crab claw? Shark fin? Comment below with what you see!— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 21, 2023
📸 See more Images of the Week: https://t.co/jQbq9rGT33 https://t.co/ijxaWyiJQB pic.twitter.com/2K9u0t8zqv
وأشهر ما يحاكي تلك الظاهرة على الكوكب الأحمر، عندما التقطت مركبة الفضاء "فايكنغ 1" التابعة لـ"ناسا"، في عام 1976، صورة لما يشبه الوجه المنحوت على سطح المريخ.
وأوضحت "ناسا" للجمهور، وقت نشرها للصورة، أنها مجرد وهم ناجم عن الظلال.
3 سبتمبر, 09:17 GMT
وفي عام 1998، التقط مسّاح المريخ العالمي (MGS) التابع لوكالة "ناسا"، صورا لما يسمى "الوجه على المريخ"، والتي كانت أكثر وضوحا بعشر مرات من صور مركبة "فايكنغ 1"، وكشفت أنه نتوء صخري ذو مظهر طبيعي.
وتم إطلاق مركبة "برسيفرانس" إلى المريخ، عام 2020، للبحث عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.
وتقوم المركبة حاليا باستكشاف دلتا نهر قديم داخل فوهة "جيزيرو"، والتي كانت مليئة ببحيرة عميقة يبلغ عمقها 1600 قدم.