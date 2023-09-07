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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-600-مليون-دولار-1080800808.html
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، تشمل... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T19:16+0000
2023-09-07T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت سينغ، خلال مؤتمرها الصحفي: "اليوم، أعلنت الوزارة عن حزمة مساعدات أمنية جديدة من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا لدعم احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة. وتشمل هذه الحزمة البالغة 600 مليون دولار معدات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وذخائر المدفعية وغيرها من القدرات".وبحسب المتحدثة، تشمل الحزمة معدات لدعم وتكامل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخيرة إضافية لنظام "هيمارس" الصاروخي، وقذائف مدفعية عيار 105 ملم، ومعدات الحرب الإلكترونية وذخائر التدمير لإزالة العوائق، ومعدات إزالة الألغام.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية.وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، يوم أمس الأربعاء: "سنواصل دعم أوكرانيا، واليوم نعلن عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ويشمل ذلك 665 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية المدنية الجديدة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230907/كل-ما-هو-محرم-دوليا-يرسل-لأوكرانيا-أمريكا-تسلم-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لكييف-1080782474.html
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العالم
العالم

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

19:16 GMT 07.09.2023
CC0 / / مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
CC0 / /
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أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، تشمل ذخائر بالإضافة إلى معدات لتعزيز قدرات الدفاعات الجوية.
وقالت سينغ، خلال مؤتمرها الصحفي: "اليوم، أعلنت الوزارة عن حزمة مساعدات أمنية جديدة من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا لدعم احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة. وتشمل هذه الحزمة البالغة 600 مليون دولار معدات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وذخائر المدفعية وغيرها من القدرات".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كل ما هو محرم دوليا يرسل لأوكرانيا"... أمريكا تسلم قذائف اليورانيوم المنضب لكييف
10:52 GMT
وبحسب المتحدثة، تشمل الحزمة معدات لدعم وتكامل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخيرة إضافية لنظام "هيمارس" الصاروخي، وقذائف مدفعية عيار 105 ملم، ومعدات الحرب الإلكترونية وذخائر التدمير لإزالة العوائق، ومعدات إزالة الألغام.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، يوم أمس الأربعاء: "سنواصل دعم أوكرانيا، واليوم نعلن عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ويشمل ذلك 665 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية المدنية الجديدة".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
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