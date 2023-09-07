https://sputnikarabic.ae/20230907/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-600-مليون-دولار-1080800808.html

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، تشمل... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T19:16+0000

2023-09-07T19:16+0000

2023-09-07T19:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقالت سينغ، خلال مؤتمرها الصحفي: "اليوم، أعلنت الوزارة عن حزمة مساعدات أمنية جديدة من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا لدعم احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة. وتشمل هذه الحزمة البالغة 600 مليون دولار معدات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وذخائر المدفعية وغيرها من القدرات".وبحسب المتحدثة، تشمل الحزمة معدات لدعم وتكامل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخيرة إضافية لنظام "هيمارس" الصاروخي، وقذائف مدفعية عيار 105 ملم، ومعدات الحرب الإلكترونية وذخائر التدمير لإزالة العوائق، ومعدات إزالة الألغام.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية.وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، يوم أمس الأربعاء: "سنواصل دعم أوكرانيا، واليوم نعلن عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار، ويشمل ذلك 665 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية المدنية الجديدة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230907/كل-ما-هو-محرم-دوليا-يرسل-لأوكرانيا-أمريكا-تسلم-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لكييف-1080782474.html

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