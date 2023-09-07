https://sputnikarabic.ae/20230907/كل-ما-هو-محرم-دوليا-يرسل-لأوكرانيا-أمريكا-تسلم-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لكييف-1080782474.html

"كل ما هو محرم دوليا يرسل لأوكرانيا"... أمريكا تسلم قذائف اليورانيوم المنضب لكييف

"كل ما هو محرم دوليا يرسل لأوكرانيا"... أمريكا تسلم قذائف اليورانيوم المنضب لكييف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T10:52+0000

2023-09-07T10:52+0000

2023-09-07T11:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية، تضمنت قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم، تحتوي على اليورانيوم المنضب".ومن ضمن المساعدات قذائف من عيار 120 ملم من اليورانيوم تستخدمها دبابات "أبرامز".وجاء في القائمة:ليعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، أن "بلاده ستقدم لأوكرانيا، مليار دولار إضافية من المساعدات، بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية".وبحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن، مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.أمريكا ترسل إلى أوكرانيا كل ما هو محرم دولياستشهد المساعدات الأخيرة التي أعلن عنها البنتاغون، نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز"، وذلك بعد إرسال قذائف عنقودية محرمة دوليا، في وقت سابق.ويعرف هذا النوع من الذخائر بأنه محرم دوليا وسبق لبريطانيا، أن أرسلت هذا النوع من الذخائر لأوكرانيا، كما وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت هذا النوع من الذخائر في مناطق نزاع حول العالم.استخدام اليورانيوم المنضب في النزاعات العسكريةيتم استخدام هذا النوع من المواد في القذائف الخارقة للدروع، ويتميز اليورانيوم بأن كثافته أعلى بنسبة 67 في المئة من كثافة الرصاص، الأمر الذي يمنح القذائف المزودة باليورانيوم قدرة على الاختراق وتقليلا من المقاومة الديناميكة لحركتها.وعندما يخترق اليورانيوم المنضب المركبة المستهدفة، تميل الشظايا الكبيرة إلى الانفجار لتزيد قابلية اشتعال اليورانيوم من احتمالية انفجار وقود المركبة و الذخيرة. ويعرف المصطلح الفني المستخدم لوصف هذه العملية بـ"فعالية ما وراء الهدف".الولايات المتحدة الأكثر استخداما لهذا النوع من الأسلحة المحرمة دولياسبق للولايات المتحدة أن استخدمت هذا النوع من الذخائر سابقا، ففي "حرب الخليج"، عام 1991، وصل عدد القذائف التي استخدمتها القوات الأمريكية وقوات التحالف لـ782 ألف قذيفة.وفي "حرب البوسنة"، عام 1999، استخدمت الولايات المتحدة 40 ألف قذيفة أثناء قصف صربيا، ووصل عدد ما استخدمته القوات الأمريكية وقوات التحالف، في عام 2003، أثناء "غزو العراق" لـ300 ألف قذيفة.الأضرار الصحية لهذا النوع من الذخائريتسبب هذا النوع من القذائف بالإضافة لقوته التدميرية بإحداث مشاكل سامة عند استنشاق الغبار الناعم الناتج عن اصطدام القذيفة بالهدف، بالإضافة لتلوث التربة نتيجة للنويدات المشعة المنتشرة من هذه القذائف المزودة باليورانيوم.أشارت الكثير من الدراسات العلمية إلى المضاعفات التي يمكن أن تصل باستخدام هذا النوع من القذائف، والتي يمكن أن تتسبب بالأورام السرطانية والعقم لدى الرجال، ومشاكل لدى النساء في فترة الحمل، وباضطرابات عقلية لدى الأطفال، وانهاك جهاز المناعة لدى الإنسان." كذب أم استغباء ؟"... زاخاروفا تعلّق على تصريح البيت الأبيض بعدم وجود تهديد إشعاعي لهذه الذخائرعلّقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات البيت الأبيض التي أفادت بأن قذائف اليورانيوم، التي تم نقلها إلى كييف لا تشكل تهديدا إشعاعيا.مذكرة(زاخاروفا) بأنه "في الأماكن التي تم فيها استخدام هذا النوع من الذخائر شهد تسجيل زيادة في أمراض الأورام، وهو ماحصل مع جنود الـ"ناتو"، وبخاصة مع الجيش الإيطالي أثناء عدوان حلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا، ليصدر البرلمان الإيطالي لاحقا تقريرا من 252 صفحة حول هذا الموضوع".ووفقا لوزارة الصحة الصربية، فإن المناطق التي تعرضت لقصف وضربات الـ"ناتو"، شهدت زيادة في الإصابة بعدد من الأمراض، كالأورام والعقم عند الرجال، وأمراض المناعة الذاتية واسعة النطاق، والمضاعفات المرضية للحمل، والاضطرابات العقلية لدى الأطفال.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو، أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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https://sputnikarabic.ae/20230331/المركز-العراقي-للوقاية-من-الإشعاع-يؤكد-استخدام-أمريكا-لليورانيوم-خلال-غزو-العراق-1075363889.html

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