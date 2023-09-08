https://sputnikarabic.ae/20230908/أكبر-المصارف-الروسية-يعلن-إطلاق-التحويلات-المالية-إلى-إيران-1080803235.html
أكبر المصارف الروسية يعلن إطلاق التحويلات المالية إلى إيران
أكبر المصارف الروسية يعلن إطلاق التحويلات المالية إلى إيران
أطلق أكبر المصارف الروسية "سبيربنك" تحويلات مالية إلى إيران عن طريق رقم الحسابات، حيث يمكن إجراء المعاملات لصالح أفراد آخرين وكيانات قانونية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T05:29+0000
2023-09-08T05:29+0000
2023-09-08T05:29+0000
روسيا
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وأصدر المصرف بيانا بهذا الصدد وجاء فيه "في سبتمبر أصبحت التحويلات المالية إلى إيران متاحة لعملاء المصرف والتي يمكن إرسالها من شخص لآخر بالإضافة إلى التحويلات لصالح الكيانات القانونية متاحة للعملاء.وأضاف المصرف في بيانه أن الخدمة مصممة للسياح. ومن الجدير بالذكر أن التحويلات ترسل بالروبل إلى مصرف "باسارجاد" الإيراني وتقطع العمولة للتحويلات الدولية بنسبة 1% من المبلغ.وتعتبر خدمة التحويلات المالية إلى إيران جديدة، ولم يتم تقدير الطلب عليها بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230703/إيران-تعلن-استعدادها-لتفاعل-ثقافي-جديد-مع-روسيا-1078697623.html
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روسيا
أكبر المصارف الروسية يعلن إطلاق التحويلات المالية إلى إيران
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أطلق أكبر المصارف الروسية "سبيربنك" تحويلات مالية إلى إيران عن طريق رقم الحسابات، حيث يمكن إجراء المعاملات لصالح أفراد آخرين وكيانات قانونية.
وأصدر المصرف بيانا بهذا الصدد وجاء فيه "في سبتمبر أصبحت التحويلات المالية إلى إيران متاحة لعملاء المصرف والتي يمكن إرسالها من شخص لآخر بالإضافة إلى التحويلات لصالح الكيانات القانونية متاحة للعملاء.
وأضاف المصرف في بيانه أن الخدمة مصممة للسياح.
ومن الجدير بالذكر أن التحويلات ترسل بالروبل إلى مصرف "باسارجاد" الإيراني وتقطع العمولة للتحويلات الدولية بنسبة 1% من المبلغ.
وتعتبر خدمة التحويلات المالية إلى إيران جديدة، ولم يتم تقدير الطلب عليها بعد.