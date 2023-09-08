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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/إعلام-صيني-المساعدات-الغربية-لكييف-سذهب-هباء-منثورا-1080832415.html
إعلام صيني: المساعدات الغربية لكييف ستذهب هباء منثورا
إعلام صيني: المساعدات الغربية لكييف ستذهب هباء منثورا
كتبت صحيفة صينية، بأن المساعدات الغربية لكييف، لن تؤدي إلى تغيير جذري في مسار الأزمة الأوكرانية، لأن القوة العسكرية الروسية، تتجاوز بكثير قوة أوكرانيا. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T16:31+0000
2023-09-08T16:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "بغض النظر عن حجم المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، أو الغرب لأوكرانيا، فإن كل ذلك سيكون هباءً ولن يعكس مسار الصراع".ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن الخبير العسكري، سونج تشونغ بينغ، قوله: "بغض النظر عن حجم المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، أو الغرب لأوكرانيا، فإن كل ذلك سيكون هباءً، ولن يعكس مسار الحرب".وأشار سونغ إلى أن "القوات العسكرية الروسية، أكبر بكثير من القوات الأوكرانية". وشدد على أن "الأسلحة الغربية لا تضر إلا كييف".وفقًا للخبير، فإن استخدام الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، والتي تمت الموافقة على توريدها، أخيرًا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لصحة سكان أوكرانيا، وللبيئة.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن "واشنطن ستسلم كييف، ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار".وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هي المسؤولة عن التبعات المأساوية للغاية لقرارها تزويد أوكرانيا، بذخائر يورانيوم مستنفد".
https://sputnikarabic.ae/20230908/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتحدث-عن-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-بعد-الضربات-الروسية-1080824826.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام صيني: المساعدات الغربية لكييف ستذهب هباء منثورا

16:31 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 08.09.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كتبت صحيفة صينية، بأن المساعدات الغربية لكييف، لن تؤدي إلى تغيير جذري في مسار الأزمة الأوكرانية، لأن القوة العسكرية الروسية، تتجاوز بكثير قوة أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "بغض النظر عن حجم المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، أو الغرب لأوكرانيا، فإن كل ذلك سيكون هباءً ولن يعكس مسار الصراع".
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن الخبير العسكري، سونج تشونغ بينغ، قوله: "بغض النظر عن حجم المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، أو الغرب لأوكرانيا، فإن كل ذلك سيكون هباءً، ولن يعكس مسار الحرب".
وأشار سونغ إلى أن "القوات العسكرية الروسية، أكبر بكثير من القوات الأوكرانية". وشدد على أن "الأسلحة الغربية لا تضر إلا كييف".
وفقًا للخبير، فإن استخدام الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، والتي تمت الموافقة على توريدها، أخيرًا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لصحة سكان أوكرانيا، وللبيئة.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها بعد الضربات الروسية
14:12 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن "واشنطن ستسلم كييف، ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار".
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون هي المسؤولة عن التبعات المأساوية للغاية لقرارها تزويد أوكرانيا، بذخائر يورانيوم مستنفد".
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