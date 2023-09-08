https://sputnikarabic.ae/20230908/الإنتربول-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-قد-ينتهي-بها-الأمر-في-أماكن-أخرى-1080834409.html

الإنتربول: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد ينتهي بها الأمر في أماكن أخرى

الإنتربول: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد ينتهي بها الأمر في أماكن أخرى

أفاد الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، بأن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مسارح أخرى. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T20:14+0000

2023-09-08T20:14+0000

2023-09-08T20:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078901113_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f7a3a9fbdd9a76503c482d74e2d29948.jpg

وقال ستوك: "فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا، نحن قلقون للغاية بشأن الأسلحة التي يتم توريدها، وإنه بمجرد أن "تصمت" هذه الأسلحة، فقد ينتهي بها الأمر في مسارح حرب أخرى حول العالم".وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز" سئل عما إذا كان يمكنه الاعتماد على مساعدة الشرطة وأجهزة المخابرات الروسية في التحقيق في أنواع مختلفة من الجرائم، أشار الأمين العام إلى أنه يتم تبادل المعلومات بين الأطراف فيما يتعلق بالجرائم التي ليس لها دوافع سياسية.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن عددا كبيرا من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا سوف ينتهي مصيرها في يد مجرمين في أوروبا وخارجها، مرجحا إعادة توجيه هذه الأسلحة إلى داخل الاتحاد الأوروبي ومن بينها الأسلحة الثقيلة من قبل مجرمين.وكانت قد أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرح لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20230908/خبير-يكشف-عن-مصير-بلينكن-في-حال-زار-الخطوط-الأمامية-للصراع-في-أوكرانيا-1080803702.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم