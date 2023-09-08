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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/الإنتربول-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-قد-ينتهي-بها-الأمر-في-أماكن-أخرى-1080834409.html
الإنتربول: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد ينتهي بها الأمر في أماكن أخرى
الإنتربول: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد ينتهي بها الأمر في أماكن أخرى
أفاد الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، بأن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مسارح أخرى. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T20:14+0000
2023-09-08T20:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ستوك: "فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا، نحن قلقون للغاية بشأن الأسلحة التي يتم توريدها، وإنه بمجرد أن "تصمت" هذه الأسلحة، فقد ينتهي بها الأمر في مسارح حرب أخرى حول العالم".وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز" سئل عما إذا كان يمكنه الاعتماد على مساعدة الشرطة وأجهزة المخابرات الروسية في التحقيق في أنواع مختلفة من الجرائم، أشار الأمين العام إلى أنه يتم تبادل المعلومات بين الأطراف فيما يتعلق بالجرائم التي ليس لها دوافع سياسية.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن عددا كبيرا من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا سوف ينتهي مصيرها في يد مجرمين في أوروبا وخارجها، مرجحا إعادة توجيه هذه الأسلحة إلى داخل الاتحاد الأوروبي ومن بينها الأسلحة الثقيلة من قبل مجرمين.وكانت قد أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرح لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230908/خبير-يكشف-عن-مصير-بلينكن-في-حال-زار-الخطوط-الأمامية-للصراع-في-أوكرانيا-1080803702.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الإنتربول: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد ينتهي بها الأمر في أماكن أخرى

20:14 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) "أوران -6" للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) أوران -6 للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov
/
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أفاد الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، بأن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مسارح أخرى.
وقال ستوك: "فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا، نحن قلقون للغاية بشأن الأسلحة التي يتم توريدها، وإنه بمجرد أن "تصمت" هذه الأسلحة، فقد ينتهي بها الأمر في مسارح حرب أخرى حول العالم".
وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز" سئل عما إذا كان يمكنه الاعتماد على مساعدة الشرطة وأجهزة المخابرات الروسية في التحقيق في أنواع مختلفة من الجرائم، أشار الأمين العام إلى أنه يتم تبادل المعلومات بين الأطراف فيما يتعلق بالجرائم التي ليس لها دوافع سياسية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يكشف عن مصير بلينكن في حال زار الخطوط الأمامية للصراع في أوكرانيا
06:25 GMT
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن عددا كبيرا من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا سوف ينتهي مصيرها في يد مجرمين في أوروبا وخارجها، مرجحا إعادة توجيه هذه الأسلحة إلى داخل الاتحاد الأوروبي ومن بينها الأسلحة الثقيلة من قبل مجرمين.
وكانت قد أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرح لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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