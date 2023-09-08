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https://sputnikarabic.ae/20230908/البيت-الأبيض-هناك-عمل-يتعين-القيام-به-بشأن-التطبيع-الإسرائيلي-السعودي-1080821053.html
البيت الأبيض: هناك عمل يتعين القيام به بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي
البيت الأبيض: هناك عمل يتعين القيام به بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الكثير من العمل يتعين القيام به لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، لكن هناك "تفاهما... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T13:58+0000
2023-09-08T13:58+0000
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وتحدث سوليفان مساء أمس الخميس للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، بينما كان في طريقه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، وفق موقع "i24news" الإسرائيلي.وعلى خلفية تصاعد الحديث عن وساطة أمريكية متسارعة لتحقيق انفراجة في ملف التطبيع بين الرياض وتل أبيب قال سوليفان إن قادة إسرائيل والسعودية "طرحوا العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع".إلا أن المسؤول الأمريكي استطرد بقوله: "ليس لدينا إطار عمل، وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".وقال سوليفان إن هناك "فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية"، دون أن يخوض في التفاصيل، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أشار في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى أنه "لن يتم التضحية بأمن إسرائيل"، وذلك على خلفية مطالبة السعودية ببناء منشأة نووية مدنية على أراضيها ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة، والتي يجب أن تشمل أيضًا التطبيع.وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايد الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية ما خلف تحذيرات من أن يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة.وتمتلك إسرائيل برنامجا نوويا غير خاضع للإشراف الدولي وتعارض امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.ووقعت إسرائيل أواخر 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان وتحث الخطى لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-ممكن-وقد-يؤدي-إلى-فتح-ممر-جديد-للطاقة-1080717613.html
https://sputnikarabic.ae/20230830/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يناقش-ملف-التطبيع-مع-السعودية-خلال-زيارته-لواشنطن-1080569235.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: هناك عمل يتعين القيام به بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي

13:58 GMT 08.09.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الكثير من العمل يتعين القيام به لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، لكن هناك "تفاهما واسعا" حول العناصر الأساسية بين البلدين.
وتحدث سوليفان مساء أمس الخميس للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، بينما كان في طريقه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، وفق موقع "i24news" الإسرائيلي.
وعلى خلفية تصاعد الحديث عن وساطة أمريكية متسارعة لتحقيق انفراجة في ملف التطبيع بين الرياض وتل أبيب قال سوليفان إن قادة إسرائيل والسعودية "طرحوا العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع".
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إلا أن المسؤول الأمريكي استطرد بقوله: "ليس لدينا إطار عمل، وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وقال سوليفان إن هناك "فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية"، دون أن يخوض في التفاصيل، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أشار في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى أنه "لن يتم التضحية بأمن إسرائيل"، وذلك على خلفية مطالبة السعودية ببناء منشأة نووية مدنية على أراضيها ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة، والتي يجب أن تشمل أيضًا التطبيع.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايد الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية ما خلف تحذيرات من أن يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة.
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وتمتلك إسرائيل برنامجا نوويا غير خاضع للإشراف الدولي وتعارض امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.
ووقعت إسرائيل أواخر 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان وتحث الخطى لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
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