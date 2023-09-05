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https://sputnikarabic.ae/20230905/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-ممكن-وقد-يؤدي-إلى-فتح-ممر-جديد-للطاقة-1080717613.html
نتنياهو: التطبيع مع السعودية "ممكن" وقد يؤدي إلى فتح ممر جديد للطاقة
نتنياهو: التطبيع مع السعودية "ممكن" وقد يؤدي إلى فتح ممر جديد للطاقة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق تطبيع مؤمّل مع السعودية، سيتيح ضم الأخيرة إلى مشروع ربط كهربائي يمتد من الهند إلى... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:02+0000
2023-09-05T12:02+0000
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن نتنياهو، الذي يزور قبرص، قوله إن "إسرائيل تواصل جهودها من أجل توسيع اتفاقات السلام التي أبرمتها مع دول عربية، عام 2020، والمعروفة باسم اتفاقات "أبراهام"، وبحيث تشمل السعودية".واعتبر نتنياهو أن "التوصل إلى التطبيع مع السعودية أمر ممكن"، مضيفا أنه سيؤدي إلى فتح ما قال إنه ممر جديد للكهرباء عبر الشرق الأوسط يمتد من الهند إلى اوروبا، وذلك بعد إطلاقه أخيرا مشروع قطار سريع يخطط إلى أن يصل إلى المملكة مستقبلا.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد أعلن الأربعاء الماضي، عن "توقعه بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع الممكلة العربية السعودية، في الربع الأول من عام 2024".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كوهين، قوله إن "السعودية تريد حلا ضد عدوتها إيران"، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك أي مساومة على أمن إسرائيل".وأكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أخيرا، أن "تل أبيب لن تعارض تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع العلاقات في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن "بلاده لن توافق على برنامج نووي عسكري".من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي.يشار إلى أن السعودية قد أكدت أكثر من مرة، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب".
https://sputnikarabic.ae/20230830/قناة-إسرائيلية-السعودية-تعرض-تمويل-السلطة-الفلسطينية-لحشد-الدعم-من-أجل-التطبيع-مع-تل-أبيب-1080563022.html
https://sputnikarabic.ae/20230830/فتاة-تروي-كيف-عامل-السعوديون-ركاب-طائرة-إسرائيلية-هبطت-اضطراريا-في-جدة-1080552971.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: التطبيع مع السعودية "ممكن" وقد يؤدي إلى فتح ممر جديد للطاقة

12:02 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق تطبيع مؤمّل مع السعودية، سيتيح ضم الأخيرة إلى مشروع ربط كهربائي يمتد من الهند إلى أوروبا".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن نتنياهو، الذي يزور قبرص، قوله إن "إسرائيل تواصل جهودها من أجل توسيع اتفاقات السلام التي أبرمتها مع دول عربية، عام 2020، والمعروفة باسم اتفاقات "أبراهام"، وبحيث تشمل السعودية".
واعتبر نتنياهو أن "التوصل إلى التطبيع مع السعودية أمر ممكن"، مضيفا أنه سيؤدي إلى فتح ما قال إنه ممر جديد للكهرباء عبر الشرق الأوسط يمتد من الهند إلى اوروبا، وذلك بعد إطلاقه أخيرا مشروع قطار سريع يخطط إلى أن يصل إلى المملكة مستقبلا.
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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد أعلن الأربعاء الماضي، عن "توقعه بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع الممكلة العربية السعودية، في الربع الأول من عام 2024".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كوهين، قوله إن "السعودية تريد حلا ضد عدوتها إيران"، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك أي مساومة على أمن إسرائيل".
وأكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أخيرا، أن "تل أبيب لن تعارض تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع العلاقات في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن "بلاده لن توافق على برنامج نووي عسكري".
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من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موافقة إسرائيل على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها، خاصة السعودية، وذلك تعليقا على ما ذكره رون دريمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بشأن النووي المدني السعودي.
يشار إلى أن السعودية قد أكدت أكثر من مرة، أن "التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب".
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