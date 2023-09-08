https://sputnikarabic.ae/20230908/الخارجية-الروسية-تنظم-اجتماعا-لسفرائها-لدى-عدد-من-الدول-الأوروبية-1080817829.html
الخارجية الروسية تنظم اجتماعا لسفرائها لدى عدد من الدول الأوروبية
الخارجية الروسية تنظم اجتماعا لسفرائها لدى عدد من الدول الأوروبية
أجرى النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، اليوم الجمعة، اجتماعا مع سفراء روسيا لدى دول وسط وشرق أوروبا، وتم خلال اللقاء تحليل الوضع الحالي في... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T12:50+0000
2023-09-08T12:50+0000
2023-09-08T12:50+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_0:223:3181:2012_1920x0_80_0_0_5ea13c8aded473ed2915af310193af8a.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الرسمي: "عقد فلاديمير تيتوف، اجتماعًا مع السفراء (الروس) لدى دول وسط وشرق أوروبا (النمسا والمجر وليختنشتاين وبولندا وسلوفاكيا وألمانيا وجمهورية التشيك وسويسرا). تم تحليل مهام البعثات الدبلوماسية الروسية الناشئة عن المفهوم المحدث للسياسة الخارجية لروسيا، وكذلك الوضع الحالي في المنطقة في سياق السياسة العدوانية غير الودية، التي ينتهجها الغرب".وأشارت الوزارة إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث المسائل العملية المتعلقة بضمان أنشطة مؤسساتنا خارج البلاد".جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد في وقت سابق، على أن التغييرات الجذرية، التي طرأت على الحياة الدولية، تطلبت إدخال تعديلات جدية على محتويات الوثائق المحورية للتخطيط الاستراتيجي، بما فيه مفهوم السياسة الخارجية لروسيا.وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، أعلن بوتين، أن وزارة الخارجية وضعت مسودة لمفهوم جديد يأخذ في الاعتبار التغيرات في السياسة الدولية.وبعد مناقشة الوثيقة في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أوعز الرئيس بوضع اللمسات الأخيرة عليه، وتمت الموافقة النهائية على المفهوم المحدث، في 31 آذار/ مارس الماضي.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022.وحذرت موسكو، في أكثر مناسبة، من تبعات الدعم الغربي لنظام كييف، واصفة دور الغرب الجماعي في أوكرانيا، بأنه تدخل مباشر في الصراع، سيكون له تبعات غير حميدة.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الخارجية-الروسية-موسكو-تواصل-سعيها-لإيجاد-طريق-إلى-عالم-خال-من-التهديدات-النووية-1080774358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_043090a8778e90858399e9ce39812616.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تنظم اجتماعا لسفرائها لدى عدد من الدول الأوروبية
تابعنا عبر
أجرى النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، اليوم الجمعة، اجتماعا مع سفراء روسيا لدى دول وسط وشرق أوروبا، وتم خلال اللقاء تحليل الوضع الحالي في المنطقة في سياق السياسة العدوانية غير الودية التي ينتهجها الغرب.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الرسمي: "عقد فلاديمير تيتوف، اجتماعًا مع السفراء (الروس) لدى دول وسط وشرق أوروبا (النمسا والمجر وليختنشتاين وبولندا وسلوفاكيا وألمانيا وجمهورية التشيك وسويسرا). تم تحليل مهام البعثات الدبلوماسية الروسية الناشئة عن المفهوم المحدث للسياسة الخارجية لروسيا، وكذلك الوضع الحالي في المنطقة في سياق السياسة العدوانية غير الودية، التي ينتهجها الغرب".
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث المسائل العملية المتعلقة بضمان أنشطة مؤسساتنا خارج البلاد".
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد في وقت سابق، على أن التغييرات الجذرية، التي طرأت على الحياة الدولية، تطلبت إدخال تعديلات جدية على محتويات الوثائق المحورية للتخطيط الاستراتيجي، بما فيه مفهوم السياسة الخارجية لروسيا.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، أعلن بوتين، أن وزارة الخارجية وضعت مسودة لمفهوم جديد يأخذ في الاعتبار التغيرات في السياسة الدولية.
وبعد مناقشة الوثيقة في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أوعز الرئيس بوضع اللمسات الأخيرة عليه، وتمت الموافقة النهائية على المفهوم المحدث، في 31 آذار/ مارس الماضي.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022.
وحذرت موسكو، في أكثر مناسبة، من تبعات الدعم الغربي لنظام كييف، واصفة دور الغرب الجماعي في أوكرانيا، بأنه تدخل مباشر في الصراع، سيكون له تبعات غير حميدة.