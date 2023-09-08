https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html

بوتين: الصراع في أوكرانيا أثير من قبل أعداء روسيا للحد من تطورها

بوتين: الصراع في أوكرانيا أثير من قبل أعداء روسيا للحد من تطورها

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصراع في أوكرانيا أثاره المنتقدون، وقد تم ذلك، من بين أمور أخرى، من أجل الحد من تطور روسيا. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T18:34+0000

2023-09-08T18:34+0000

2023-09-08T18:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بوتين في اجتماع مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي: "أود أن أشير إلى أنه عندما تحدثنا في عام 2014، فإن منتقدينا فقط هم من اتخذوا الخطوات الأولى في محاولات الحد من سيادتنا التكنولوجية وإعاقة تنميتنا".ووفقا له، "لقد تأكدت توقعاتنا"، "كل شيء حدث كما قالوا".وأضاف الرئيس الروسي: "لقد أثاروا أيضا هذا الصراع في أوكرانيا واستغلوه. أعتقد أن كل هذا تم بشكل عام عن قصد من أجل خلق ظروف إضافية للحد من نمونا الاقتصادي وتقييد تنمية روسيا".وتابع مخاطبا أعضاء المركز: "أود أن أشكركم وزملاءكم، والقادة على المساهمة التي يقدمها مركزكم في تطوير العلوم، وتعزيز دفاع البلاد، والدرع النووي للبلاد، والمساهمة في تطوير العديد من القطاعات الاقتصاد الفردية . وآمل أن يستمر الأمر كذلك، علاوة على ذلك، سنزيد من وتيرة هذا (التطوير)".وأشار بوتين إلى أن إنجازات روسيا في المجال النووي مثيرة للإعجاب.

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