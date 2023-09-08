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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html
بوتين: الصراع في أوكرانيا أثير من قبل أعداء روسيا للحد من تطورها
بوتين: الصراع في أوكرانيا أثير من قبل أعداء روسيا للحد من تطورها
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصراع في أوكرانيا أثاره المنتقدون، وقد تم ذلك، من بين أمور أخرى، من أجل الحد من تطور روسيا. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T18:34+0000
2023-09-08T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوتين في اجتماع مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي: "أود أن أشير إلى أنه عندما تحدثنا في عام 2014، فإن منتقدينا فقط هم من اتخذوا الخطوات الأولى في محاولات الحد من سيادتنا التكنولوجية وإعاقة تنميتنا".ووفقا له، "لقد تأكدت توقعاتنا"، "كل شيء حدث كما قالوا".وأضاف الرئيس الروسي: "لقد أثاروا أيضا هذا الصراع في أوكرانيا واستغلوه. أعتقد أن كل هذا تم بشكل عام عن قصد من أجل خلق ظروف إضافية للحد من نمونا الاقتصادي وتقييد تنمية روسيا".وتابع مخاطبا أعضاء المركز: "أود أن أشكركم وزملاءكم، والقادة على المساهمة التي يقدمها مركزكم في تطوير العلوم، وتعزيز دفاع البلاد، والدرع النووي للبلاد، والمساهمة في تطوير العديد من القطاعات الاقتصاد الفردية . وآمل أن يستمر الأمر كذلك، علاوة على ذلك، سنزيد من وتيرة هذا (التطوير)".وأشار بوتين إلى أن إنجازات روسيا في المجال النووي مثيرة للإعجاب.
https://sputnikarabic.ae/20230905/بوتين-الغرب-سلم-عبريا-زمام-حكم-أوكرانيا-للتغطية-على-تمجيد-النازية-1080736510.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: الصراع في أوكرانيا أثير من قبل أعداء روسيا للحد من تطورها

18:34 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
/
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصراع في أوكرانيا أثاره المنتقدون، وقد تم ذلك، من بين أمور أخرى، من أجل الحد من تطور روسيا.
وقال بوتين في اجتماع مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي: "أود أن أشير إلى أنه عندما تحدثنا في عام 2014، فإن منتقدينا فقط هم من اتخذوا الخطوات الأولى في محاولات الحد من سيادتنا التكنولوجية وإعاقة تنميتنا".
ووفقا له، "لقد تأكدت توقعاتنا"، "كل شيء حدث كما قالوا".
وأضاف الرئيس الروسي: "لقد أثاروا أيضا هذا الصراع في أوكرانيا واستغلوه. أعتقد أن كل هذا تم بشكل عام عن قصد من أجل خلق ظروف إضافية للحد من نمونا الاقتصادي وتقييد تنمية روسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
بوتين: الغرب سلم زمام حكم أوكرانيا لـ"عبري" للتغطية على "تمجيد النازية"
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وتابع مخاطبا أعضاء المركز: "أود أن أشكركم وزملاءكم، والقادة على المساهمة التي يقدمها مركزكم في تطوير العلوم، وتعزيز دفاع البلاد، والدرع النووي للبلاد، والمساهمة في تطوير العديد من القطاعات الاقتصاد الفردية . وآمل أن يستمر الأمر كذلك، علاوة على ذلك، سنزيد من وتيرة هذا (التطوير)".
وأشار بوتين إلى أن إنجازات روسيا في المجال النووي مثيرة للإعجاب.
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