https://sputnikarabic.ae/20230908/زلزال-بقوة-7-درجات-يهز-المغرب-1080835365.html
زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب -عاجل
زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب -عاجل
أكد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة/السبت، أن زلزالاً بقوة 7 درجات هز المغرب. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T22:30+0000
2023-09-08T22:30+0000
2023-09-08T22:32+0000
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب -عاجل
22:30 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة/السبت، أن زلزالاً بقوة 7 درجات هز المغرب.