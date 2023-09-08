https://sputnikarabic.ae/20230908/زيلينسكي-غير-سعيد-بـ-التوقف-الطويل-للغرب-عن-فرض-عقوبات-على-روسيا-1080834884.html

سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي

سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، إن القوات الأوكرانية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T21:31+0000

2023-09-08T21:31+0000

2023-09-08T22:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية

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وقال المكتب في بيان على تليغرام، "خلال اليوم الماضي، أبلغ المكتب عن 39 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية".وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت بشكل عام 141 قذيفة من أعيرة مختلفة.وأضاف المكتب أن مدنيا قتل وأصيب سبعة آخرون.وتم تسجيل ما مجموعه 92 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.

https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html

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