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سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي
سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، إن القوات الأوكرانية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T21:31+0000
2023-09-08T21:31+0000
2023-09-08T22:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المكتب في بيان على تليغرام، "خلال اليوم الماضي، أبلغ المكتب عن 39 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية".وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت بشكل عام 141 قذيفة من أعيرة مختلفة.وأضاف المكتب أن مدنيا قتل وأصيب سبعة آخرون.وتم تسجيل ما مجموعه 92 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي
21:31 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 22:13 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 39 مرة خلال اليوم الماضي.
وقال المكتب في بيان على تليغرام، "خلال اليوم الماضي، أبلغ المكتب عن 39 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية".
وأضاف المكتب أن مدنيا قتل وأصيب سبعة آخرون.
وتم تسجيل ما مجموعه 92 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.