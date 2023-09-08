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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/زيلينسكي-غير-سعيد-بـ-التوقف-الطويل-للغرب-عن-فرض-عقوبات-على-روسيا-1080834884.html
سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي
سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، إن القوات الأوكرانية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T21:31+0000
2023-09-08T22:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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وقال المكتب في بيان على تليغرام، "خلال اليوم الماضي، أبلغ المكتب عن 39 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية".وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت بشكل عام 141 قذيفة من أعيرة مختلفة.وأضاف المكتب أن مدنيا قتل وأصيب سبعة آخرون.وتم تسجيل ما مجموعه 92 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية

سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي

21:31 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 22:13 GMT 08.09.2023)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 39 مرة خلال اليوم الماضي.
وقال المكتب في بيان على تليغرام، "خلال اليوم الماضي، أبلغ المكتب عن 39 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية".
وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت بشكل عام 141 قذيفة من أعيرة مختلفة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الصراع في أوكرانيا أثير من قبل أعداء روسيا للحد من تطورها
18:34 GMT
وأضاف المكتب أن مدنيا قتل وأصيب سبعة آخرون.
وتم تسجيل ما مجموعه 92 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.
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