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https://sputnikarabic.ae/20230908/شركة-طيران-البحر-الأحمر-المصرية-توقف-رحلاتها-إلى-موسكو-مؤقتا-لأسباب-تقنية-1080807137.html
شركة طيران "البحر الأحمر" المصرية توقف رحلاتها إلى موسكو مؤقتا لأسباب تقنية
شركة طيران "البحر الأحمر" المصرية توقف رحلاتها إلى موسكو مؤقتا لأسباب تقنية
قررت شركة طيران "البحر الأحمر" المصرية، اليوم الجمعة، تعليق رحلاتها إلى موسكو، من 8 إلى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بسبب مشاكل تقنية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T09:24+0000
2023-09-08T09:26+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الروسية للطيران، إذ أوردت قرار "شركة البحر الأحمر" المصرية، التي أبلغت وكالة النقل الجوي الفدرالي الروسية بتعليق رحلاتها إلى موسكو مؤقتا، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل، في الأيام المقبلة حول هذا الشأن، بحسب الشركة.ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع بين الهيئة الروسية والشركة لضمان نقل السياح الروس المتواجدين في شرم الشيخ، وتلبية احتياجات المسافرين الروس، الذين يخططون للسفر إلى مصر، خلال تلك الفترة، عبر رحلات الشركة.يُشار إلى أنه، بحسب شركة طيران "البحر الأحمر"، فإن الشركة مستعدة لتأجيل موعد رحلات المسافرين إلى موسكو، لتاريخ لاحق، وفي حال رفض الراكب، ستقوم الشركة بإعادة تكلفة التذكرة بالكامل.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلن القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروباييف، أن هناك زيادة مرتقبة في عدد رحلات شركات الطيران الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين، في أقرب وقت.وصرح فوروباييف لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "يجري تنفيذ نحو 50 رحلة أسبوعيا، من 6 مدن روسية إلى الغردقة، ومن المرتقب في أقرب وقت زيادتها إلى الغردقة وشرم الشيخ".وأعلن المكتب الإعلامي في مطار "نيجني نوفغورود" الروسي الدولي، في 7 من شهر فبراير/شباط الماضي، استئناف الرحلات الجوية من مطار "نيجني نوفغورود" الدولي إلى شرم الشيخ.وكانت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، قد توقفت، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، عقب العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة مدنية روسية فوق شبه جزيرة سيناء، وأودى بحياة كل من كان على متنها وهم 224 شخصًا بمن فيهم الطاقم المكون من 7 أشخاص، واستؤنفت الرحلات ابتداءً، من 9 سبتمبر/ أيلول 2021، بين موسكو ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

شركة طيران "البحر الأحمر" المصرية توقف رحلاتها إلى موسكو مؤقتا لأسباب تقنية

09:24 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 08.09.2023)
© AFP 2023 / Stringerمطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / Stringer
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قررت شركة طيران "البحر الأحمر" المصرية، اليوم الجمعة، تعليق رحلاتها إلى موسكو، من 8 إلى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بسبب مشاكل تقنية.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الروسية للطيران، إذ أوردت قرار "شركة البحر الأحمر" المصرية، التي أبلغت وكالة النقل الجوي الفدرالي الروسية بتعليق رحلاتها إلى موسكو مؤقتا، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل، في الأيام المقبلة حول هذا الشأن، بحسب الشركة.
ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع بين الهيئة الروسية والشركة لضمان نقل السياح الروس المتواجدين في شرم الشيخ، وتلبية احتياجات المسافرين الروس، الذين يخططون للسفر إلى مصر، خلال تلك الفترة، عبر رحلات الشركة.
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يُشار إلى أنه، بحسب شركة طيران "البحر الأحمر"، فإن الشركة مستعدة لتأجيل موعد رحلات المسافرين إلى موسكو، لتاريخ لاحق، وفي حال رفض الراكب، ستقوم الشركة بإعادة تكلفة التذكرة بالكامل.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلن القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروباييف، أن هناك زيادة مرتقبة في عدد رحلات شركات الطيران الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين، في أقرب وقت.
وصرح فوروباييف لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "يجري تنفيذ نحو 50 رحلة أسبوعيا، من 6 مدن روسية إلى الغردقة، ومن المرتقب في أقرب وقت زيادتها إلى الغردقة وشرم الشيخ".
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وأعلن المكتب الإعلامي في مطار "نيجني نوفغورود" الروسي الدولي، في 7 من شهر فبراير/شباط الماضي، استئناف الرحلات الجوية من مطار "نيجني نوفغورود" الدولي إلى شرم الشيخ.
وكانت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، قد توقفت، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، عقب العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة مدنية روسية فوق شبه جزيرة سيناء، وأودى بحياة كل من كان على متنها وهم 224 شخصًا بمن فيهم الطاقم المكون من 7 أشخاص، واستؤنفت الرحلات ابتداءً، من 9 سبتمبر/ أيلول 2021، بين موسكو ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.
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