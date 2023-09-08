https://sputnikarabic.ae/20230908/قيس-سعيد-تونس-ليست-على-وشك-الإفلاس-1080835215.html
قيس سعيد: تونس ليست على وشك الإفلاس
قيس سعيد: تونس ليست على وشك الإفلاس
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين، أن الدولة ليست على وشك... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T22:21+0000
2023-09-08T22:21+0000
2023-09-08T22:21+0000
تونس
العالم العربي
الإفلاس
قيس سعيد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_0:0:2218:1248_1920x0_80_0_0_d266b398ff23a6fb21386356acb5f3bf.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال سعيد خلال لقائه مع العباسي، إنه يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدّي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات، حسب تعبيره.وتابع قائلا: "تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت".وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا: "لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا".ودعا سعيد إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية حتى يقوم البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة، لافتا إلى أن القوانين الحالية في تونس "وُضعت حتى تستفيد البنوك التجارية، وهذه أموال الدولة والشعب في نهاية المطاف".وكان الرئيس التونسي، رفض الشروط المطروحة من جانب صندوق النقد الدولي لتمويل ميزان المدفوعات التونسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واعتبر شروط الصندوق أنها تهدد بإثارة اضطرابات أهلية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230908/البنك-المركزي-التونسي-يبقي-سعر-الفائدة-دون-تغيير-1080805646.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_3:0:2218:1661_1920x0_80_0_0_5fb9f1b2f8ccf9e416fdd119ea68a389.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, العالم العربي, الإفلاس, قيس سعيد
تونس, العالم العربي, الإفلاس, قيس سعيد
قيس سعيد: تونس ليست على وشك الإفلاس
تابعنا عبر
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين، أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.
القاهرة - سبوتنيك. وقال سعيد خلال لقائه مع العباسي، إنه يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدّي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات، حسب تعبيره.
وأضاف سعيد "هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة
، وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها".
وتابع قائلا: "تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت".
وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا: "لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا".
ودعا سعيد إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية حتى يقوم البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة، لافتا إلى أن القوانين الحالية في تونس "وُضعت حتى تستفيد البنوك التجارية، وهذه أموال الدولة والشعب في نهاية المطاف".
وكان الرئيس التونسي، رفض الشروط المطروحة من جانب صندوق النقد الدولي لتمويل ميزان المدفوعات التونسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واعتبر شروط الصندوق أنها تهدد بإثارة اضطرابات أهلية في البلاد.