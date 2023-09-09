https://sputnikarabic.ae/20230909/إيران-تعلن-استعدادها-لمساعدة-منكوبي-الزلزال-في-المغرب-1080862907.html
إيران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي الزلزال في المغرب
إيران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي الزلزال في المغرب
قدم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، التعازي للمغرب حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي وقع أمس الجمعة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T19:44+0000
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2023-09-09T19:44+0000
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ونشر حسين أمير عبد اللهيان تغريدة جديدة له مساء اليوم السبت على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، أعرب من خلالها عن تعازيه وتعازي بلاده في منكوبي الزلزال الذي وقع في المغرب، متمنيا الصحة والعافية للمصابين والجرحى جراء الزلزال.وأعلن وزير الخارجية الإيراني عن استعداد وجاهزية الهلال الأحمر الإيراني لتقديم الإغاثة لمنكوبي ومتضرري الزلزال في المغرب.وقال عبد اللهيان:وقدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه إلى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وإلى الشعب المغربي كافة في ضحايا الزلزال.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس سلسلة من التعليمات لمواجهة تداعيات الزلزال، الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، مخلفا ما يزيد عن الألف قتيل. حيث جاء ذلك خلال ترؤسه ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ في ﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب "اﻟزﻟزال المؤلم"، اﻟذي وﻗﻊ أمس الجمعة وﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، وفق بيان للديوان الملكي.ورفع المسؤولون المغاربة خلال الجلسة "ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ".وشملت هذه الإجراءات "تعزيز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ، وتزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وتوزيع ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن، واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ".وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عددا من مدن البلاد إلى1037 قتيلا على الأقل، و1204 مصابين، وذلك بحسب وزارة الداخلية المغربية.وترك الزلزال المدمر تداعياته على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية، في وقت ذكر شهود عيان بمدينة مراكش لوكالة "سبوتنيك" بأن الأهالي يقيمون في الشوارع حتى مساء السبت، خشية وقوع ردات زلزالية، بعد أن تضررت آلاف المنازل.وهدمت بعض الأحياء بالكامل إثر الزلزال، الذي وقع مساء أمس الجمعة، وخلّف مئات الضحايا والمصابين، وخرج الآلاف من منازلهم بعد تضررها، فيما قضت عائلات بأكملها تحت الأنقاض.
https://sputnikarabic.ae/20230909/محمد-بن-زايد-يوجه-الهلال-الأحمر-الإماراتي-بتقديم-مساعدات-عاجلة-للمغرب-1080862181.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/عاهل-المغرب-يوجه-بالتكفل-بمنكوبي-الزلزال-وفتح-حساب-لتلقي-التبرعات-1080861514.html
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زلزال, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
زلزال, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
إيران تعلن استعدادها لمساعدة منكوبي الزلزال في المغرب
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قدم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، التعازي للمغرب حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي وقع أمس الجمعة.
ونشر حسين أمير عبد اللهيان تغريدة جديدة له مساء اليوم السبت على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، أعرب من خلالها عن تعازيه وتعازي بلاده في منكوبي الزلزال الذي وقع في المغرب، متمنيا الصحة والعافية للمصابين والجرحى جراء الزلزال.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني
عن استعداد وجاهزية الهلال الأحمر الإيراني لتقديم الإغاثة لمنكوبي ومتضرري الزلزال في المغرب.
في هذه اللحظات العصيبة، أتعاطف مع الشعب المغربي المنكوب بالزلزال وأسأل الله للضحايا الرحمة الإلهية وللمصابين الصحة والشفاء العاجل.
وقدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه إلى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وإلى الشعب المغربي كافة في ضحايا الزلزال
.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس سلسلة من التعليمات لمواجهة تداعيات الزلزال، الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، مخلفا ما يزيد عن الألف قتيل. حيث جاء ذلك خلال ترؤسه ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ في ﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب "اﻟزﻟزال المؤلم
"، اﻟذي وﻗﻊ أمس الجمعة وﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، وفق بيان للديوان الملكي.
ورفع المسؤولون المغاربة خلال الجلسة "ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ".
وشملت هذه الإجراءات "تعزيز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ، وتزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وتوزيع ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن، واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ".
وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عددا من مدن البلاد إلى1037 قتيلا على الأقل، و1204 مصابين، وذلك بحسب وزارة الداخلية المغربية.
وترك الزلزال المدمر تداعياته على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية، في وقت ذكر شهود عيان بمدينة مراكش لوكالة "سبوتنيك
" بأن الأهالي يقيمون في الشوارع حتى مساء السبت، خشية وقوع ردات زلزالية، بعد أن تضررت آلاف المنازل.
وهدمت بعض الأحياء بالكامل إثر الزلزال
، الذي وقع مساء أمس الجمعة، وخلّف مئات الضحايا والمصابين، وخرج الآلاف من منازلهم بعد تضررها، فيما قضت عائلات بأكملها تحت الأنقاض.