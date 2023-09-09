https://sputnikarabic.ae/20230909/محمد-بن-زايد-يوجه-الهلال-الأحمر-الإماراتي-بتقديم-مساعدات-عاجلة-للمغرب-1080862181.html

محمد بن زايد يوجه الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات عاجلة للمغرب

محمد بن زايد يوجه الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات عاجلة للمغرب

وجه حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال في المغرب. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T19:08+0000

2023-09-09T19:08+0000

2023-09-09T19:08+0000

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وذكرت صحيفة البيان مساء اليوم السبت، أن محمد بن زايد، رئيس الإمارات قد وجه الشيخ حمدان بن زايد إلى الإسراع في تقديم مساعدات إنسانية عاجل لمتضرري زلزال المغرب.وبدورها، شرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في تنفيذ برنامج إغاثي تقدم من خلاله كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، على رأسها "مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية الأخرى، يستفيد منها المتضررون في المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الكارثة".وتقوم غرفة طوارئ الهيئة بعملية تقييم للأوضاع الإنسانية الميدانية، مع عمل دراسة عاجلة للاحتياجات الماسة في الوقت الراهن، من أجل الإسراع في تقديم تلك المساعدات إلى الرباط، للوفاء باحتياجات المتأثرين والمساهمة في تحسين ظروفهم وتخفيف معاناتهم.وتأتي توجيهات الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ضمن حرص بلاده على الحد من تداعيات الزلزال على الأشقاء في المغرب، وتعزيز دور الإمارات الإنساني فضلا عن تقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الزلزال في مختلف المناطق المتضررة.ويشار إلى أن وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عددا من مدن البلاد إلى1037 قتيلا على الأقل، و1204 مصابين.وترك الزلزال المدمر في المغرب أثره أو نتائجه على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.وذلك بالتوازي مع ما أفاد به شهود عيان بمدينة مراكش لوكالة "سبوتنيك" بأن الأهالي يقيمون ‏في الشوارع حتى مساء السبت، خشية وقوع ردات زلزالية، بعد أن تضررت ‏آلاف المنازل.ووفق شهود عيان، فإن هناك بعض الأحياء هُدمت بالكامل إثر الزلزال، الذي وقع مساء أمس الجمعة، وخلّف مئات الضحايا والمصابين، وخرج الآلاف من منازلهم بعد تضررها، فيما قضت عائلات بأكملها تحت الأنقاض.

https://sputnikarabic.ae/20230909/عاهل-المغرب-يوجه-بالتكفل-بمنكوبي-الزلزال-وفتح-حساب-لتلقي-التبرعات-1080861514.html

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