https://sputnikarabic.ae/20230909/رئيس-الوزراء-الهندي-يستقبل-لافروف-في-قمة-مجموعة-العشرين-في-نيودلهي-1080837871.html
رئيس الوزراء الهندي يستقبل لافروف في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
رئيس الوزراء الهندي يستقبل لافروف في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الهند، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بعدما تم تكليفه ترؤس الوفد الروسي إلى القمة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T05:41+0000
2023-09-09T05:41+0000
2023-09-09T05:41+0000
العالم
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ووصل الوزير سيرغي لافروف إلى الهند، صباح اليوم السبت، حيث تم استقباله بحفاوة وبوفد.وبعدها انتقل الوزير لافروف إلى مكان انعقاد القمة في الهند حيث استقبله ورحب به رئيس الوزراء الهندي مودي.تستعد الهند لاستضافة القمة الـ18 لمجموعة العشرين، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء الهندي يستقبل لافروف في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الهند، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بعدما تم تكليفه ترؤس الوفد الروسي إلى القمة.
ووصل الوزير سيرغي لافروف إلى الهند، صباح اليوم السبت، حيث تم استقباله بحفاوة وبوفد.
وبعدها انتقل الوزير لافروف إلى مكان انعقاد القمة في الهند حيث استقبله ورحب به رئيس الوزراء الهندي مودي.
تستعد الهند لاستضافة القمة الـ18 لمجموعة العشرين، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.