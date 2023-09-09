https://sputnikarabic.ae/20230909/زلزال-المغرب-فيديو-مأساوي-لأب-يبحث-عن-أولاده-تحت-الأنقاض-1080847935.html
زلزال المغرب.. فيديو مأساوي لأب يبحث عن أولاده تحت الأنقاض
زلزال المغرب.. فيديو مأساوي لأب يبحث عن أولاده تحت الأنقاض
تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه الأب وهو يحمل هاتفه ويبحث عن أطفاله تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل عليهم، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T12:14+0000
2023-09-09T12:14+0000
2023-09-09T12:15+0000
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ويظهر الأب المكلوم وهو ينادي بصوت مفجوع على أطفاله، قائلاً: "يا سيدي ربي، أين ذهب أطفالي؟"، معبرا عن حزنه العميق لفقدانهم في الزلزال، ثم يطلب من المشاهدين أن يترحموا على أرواح أطفاله.يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب المغرب، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار
زلزال المغرب.. فيديو مأساوي لأب يبحث عن أولاده تحت الأنقاض
12:14 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه الأب وهو يحمل هاتفه ويبحث عن أطفاله تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل عليهم، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز المغربي ليلة أمس الجمعة.
ويظهر الأب المكلوم وهو ينادي بصوت مفجوع على أطفاله، قائلاً: "يا سيدي ربي، أين ذهب أطفالي؟"، معبرا عن حزنه العميق لفقدانهم في الزلزال، ثم يطلب من المشاهدين أن يترحموا على أرواح أطفاله.
يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب المغرب
، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".