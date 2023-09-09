https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-ألمانيا-متخوفة-من-انهيار-الجيش-الأوكراني-ومن-الإمكانيات-الروسية-غير-المستخدمة-1080851461.html
صحيفة: ألمانيا متخوفة من انهيار الجيش الأوكراني ومن الإمكانيات الروسية غير المستخدمة
صحيفة: ألمانيا متخوفة من انهيار الجيش الأوكراني ومن الإمكانيات الروسية غير المستخدمة
لفتت صحيفة ألمانية في تقريرلها إلى أن قدرات القوات المسلحة الأوكرانية تضعف يوميا في مختلف المدن والمناطق تحت وطأة الضربات العسكرية الروسية. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T13:42+0000
2023-09-09T13:42+0000
2023-09-09T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية إلى أن الخبراء العسكريين في ألمانيا دقوا ناقوص الخطر وشعروا بالخوف من مستقبل ومصير القوات العسكرية الأوكرانية المأساوي.ولفت التقرير إلى أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر لا يمكن تعويضها على الرغم من أن روسيا لم تستخدم كامل قوتها العسكرية.وأضاف التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات الغربية، وهي في الوقت نفسه لم تحقق نجاحات جدية، في حين أن روسيا لم تستخدم الجزء الأكبر من قوتها بعد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-الدعم-الغربي-يقود-أوكرانيا-إلى-الانهيار-1080846765.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: ألمانيا متخوفة من انهيار الجيش الأوكراني ومن الإمكانيات الروسية غير المستخدمة
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لفتت صحيفة ألمانية في تقريرلها إلى أن قدرات القوات المسلحة الأوكرانية تضعف يوميا في مختلف المدن والمناطق تحت وطأة الضربات العسكرية الروسية.
وأشارت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية إلى أن الخبراء العسكريين في ألمانيا دقوا ناقوص الخطر وشعروا بالخوف من مستقبل ومصير القوات العسكرية الأوكرانية المأساوي.
ولفت التقرير إلى أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر لا يمكن تعويضها على الرغم من أن روسيا لم تستخدم كامل قوتها العسكرية.
وأضاف التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات الغربية، وهي في الوقت نفسه لم تحقق نجاحات جدية، في حين أن روسيا لم تستخدم الجزء الأكبر من قوتها بعد.
وأشار التقرير إلى أن وضع الجيش الأوكراني صعب للغاية لدرجة أن الإمدادات المخطط لها من الأسلحة الغربية لن تكون قادرة على تعويض الخسائر الفادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).