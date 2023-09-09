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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-ألمانيا-متخوفة-من-انهيار-الجيش-الأوكراني-ومن-الإمكانيات-الروسية-غير-المستخدمة-1080851461.html
صحيفة: ألمانيا متخوفة من انهيار الجيش الأوكراني ومن الإمكانيات الروسية غير المستخدمة
صحيفة: ألمانيا متخوفة من انهيار الجيش الأوكراني ومن الإمكانيات الروسية غير المستخدمة
لفتت صحيفة ألمانية في تقريرلها إلى أن قدرات القوات المسلحة الأوكرانية تضعف يوميا في مختلف المدن والمناطق تحت وطأة الضربات العسكرية الروسية. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T13:42+0000
2023-09-09T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية إلى أن الخبراء العسكريين في ألمانيا دقوا ناقوص الخطر وشعروا بالخوف من مستقبل ومصير القوات العسكرية الأوكرانية المأساوي.ولفت التقرير إلى أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر لا يمكن تعويضها على الرغم من أن روسيا لم تستخدم كامل قوتها العسكرية.وأضاف التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات الغربية، وهي في الوقت نفسه لم تحقق نجاحات جدية، في حين أن روسيا لم تستخدم الجزء الأكبر من قوتها بعد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-الدعم-الغربي-يقود-أوكرانيا-إلى-الانهيار-1080846765.html
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العالم
العالم

صحيفة: ألمانيا متخوفة من انهيار الجيش الأوكراني ومن الإمكانيات الروسية غير المستخدمة

13:42 GMT 09.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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لفتت صحيفة ألمانية في تقريرلها إلى أن قدرات القوات المسلحة الأوكرانية تضعف يوميا في مختلف المدن والمناطق تحت وطأة الضربات العسكرية الروسية.
وأشارت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية إلى أن الخبراء العسكريين في ألمانيا دقوا ناقوص الخطر وشعروا بالخوف من مستقبل ومصير القوات العسكرية الأوكرانية المأساوي.
ولفت التقرير إلى أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر لا يمكن تعويضها على الرغم من أن روسيا لم تستخدم كامل قوتها العسكرية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: الدعم الغربي يقود أوكرانيا إلى الانهيار
11:43 GMT
وأضاف التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات الغربية، وهي في الوقت نفسه لم تحقق نجاحات جدية، في حين أن روسيا لم تستخدم الجزء الأكبر من قوتها بعد.
وأشار التقرير إلى أن وضع الجيش الأوكراني صعب للغاية لدرجة أن الإمدادات المخطط لها من الأسلحة الغربية لن تكون قادرة على تعويض الخسائر الفادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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