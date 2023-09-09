https://sputnikarabic.ae/20230909/محلل-في-الاستخبارات-الأمريكية-يدعو-بلينكن-إلى-عدم-الكذب-بشأن-أوكرانيا-1080865246.html
محلل في الاستخبارات الأمريكية يدعو بلينكن إلى عدم الكذب بشأن أوكرانيا
محلل في الاستخبارات الأمريكية يدعو بلينكن إلى عدم الكذب بشأن أوكرانيا
صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن واشنطن تقدم معلومات كاذبة حول نجاح الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T20:45+0000
2023-09-09T20:45+0000
2023-09-09T20:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتعليقا على الخطاب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول عودة نصف الأراضي التي تسيطر عليها روسيا للقوات المسلحة الأوكرانية، قال جونسون: "تقدم حقيقي؟ توني، انظر إلى الخريطة! انظر بشكل أفضل إلى التقدم الذي لم تحرزه أوكرانيا".ووفقا له الحقيقة فإن روسيا تتحرك بشكل مطرد شرقا.وأشار جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إلى أن الحكومة الأمريكية لا تفهم التكتيكات الدفاعية الروسية.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن شهدت "تقدمًا ملحوظًا" في الهجوم المضاد الأوكراني، وزعم أن القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نصف الأراضي المفقودة إلى سيطرة كييف.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-تتحدث-عن-تهديد-خطير-يواجه-القوات-الأوكرانية-1080858839.html
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روسيا
محلل في الاستخبارات الأمريكية يدعو بلينكن إلى عدم الكذب بشأن أوكرانيا
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صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن واشنطن تقدم معلومات كاذبة حول نجاح الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا.
وتعليقا على الخطاب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول عودة نصف الأراضي التي تسيطر عليها روسيا للقوات المسلحة الأوكرانية، قال جونسون: "تقدم حقيقي؟ توني، انظر إلى الخريطة! انظر بشكل أفضل إلى التقدم الذي لم تحرزه أوكرانيا".
ووفقا له الحقيقة فإن روسيا تتحرك بشكل مطرد شرقا.
وأشار جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"
على "يوتيوب" إلى أن الحكومة الأمريكية لا تفهم التكتيكات الدفاعية الروسية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن شهدت "تقدمًا ملحوظًا" في الهجوم المضاد الأوكراني، وزعم أن القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نصف الأراضي المفقودة إلى سيطرة كييف.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".