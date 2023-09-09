عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/محلل-في-الاستخبارات-الأمريكية-يدعو-بلينكن-إلى-عدم-الكذب-بشأن-أوكرانيا-1080865246.html
محلل في الاستخبارات الأمريكية يدعو بلينكن إلى عدم الكذب بشأن أوكرانيا
محلل في الاستخبارات الأمريكية يدعو بلينكن إلى عدم الكذب بشأن أوكرانيا
صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن واشنطن تقدم معلومات كاذبة حول نجاح الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T20:45+0000
2023-09-09T20:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتعليقا على الخطاب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول عودة نصف الأراضي التي تسيطر عليها روسيا للقوات المسلحة الأوكرانية، قال جونسون: "تقدم حقيقي؟ توني، انظر إلى الخريطة! انظر بشكل أفضل إلى التقدم الذي لم تحرزه أوكرانيا".ووفقا له الحقيقة فإن روسيا تتحرك بشكل مطرد شرقا.وأشار جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إلى أن الحكومة الأمريكية لا تفهم التكتيكات الدفاعية الروسية.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن شهدت "تقدمًا ملحوظًا" في الهجوم المضاد الأوكراني، وزعم أن القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نصف الأراضي المفقودة إلى سيطرة كييف.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-تتحدث-عن-تهديد-خطير-يواجه-القوات-الأوكرانية-1080858839.html
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روسيا
روسيا

محلل في الاستخبارات الأمريكية يدعو بلينكن إلى عدم الكذب بشأن أوكرانيا

20:45 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Yuki Iwamura / الانتقال إلى بنك الصورالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Yuki Iwamura
/
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صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن واشنطن تقدم معلومات كاذبة حول نجاح الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا.
وتعليقا على الخطاب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول عودة نصف الأراضي التي تسيطر عليها روسيا للقوات المسلحة الأوكرانية، قال جونسون: "تقدم حقيقي؟ توني، انظر إلى الخريطة! انظر بشكل أفضل إلى التقدم الذي لم تحرزه أوكرانيا".
ووفقا له الحقيقة فإن روسيا تتحرك بشكل مطرد شرقا.
وأشار جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إلى أن الحكومة الأمريكية لا تفهم التكتيكات الدفاعية الروسية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية
17:12 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن شهدت "تقدمًا ملحوظًا" في الهجوم المضاد الأوكراني، وزعم أن القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نصف الأراضي المفقودة إلى سيطرة كييف.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
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