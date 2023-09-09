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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-كييف-لا-تستطيع-مواجهة-الخسائر-على-الجبهة-1080862059.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف لا تستطيع مواجهة الخسائر على الجبهة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف لا تستطيع مواجهة الخسائر على الجبهة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T19:03+0000
2023-09-09T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".واتهم المسؤولين في وزارة الصحة الأوكرانية بالفساد، ووصفهم بأنهم سبب مشكلات عدم القدرة على التعامل بشكل صحيح مع الجرحى على الخطوط الأمامية.وقال: "لا يوجد ما ينقل الرجال من المراكز القريبة من الجبهة إلى المستشفيات الداخلية".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها.وأشار سوسكين إلى أنه في حين أن الضربات الروسية أصبحت أكثر قوة، فإنه لا يمكن للقيادة الأوكرانية سوى الإدلاء بـ "تصريحات فارغة"، و"تعيين وزير دفاع جديد لن يغير الوضع".
https://sputnikarabic.ae/20230903/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بسبب-الوضع-على-الجبهة-1080657977.html
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روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف لا تستطيع مواجهة الخسائر على الجبهة

19:03 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة الصحة في البلاد.
وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".
واتهم المسؤولين في وزارة الصحة الأوكرانية بالفساد، ووصفهم بأنهم سبب مشكلات عدم القدرة على التعامل بشكل صحيح مع الجرحى على الخطوط الأمامية.
وانتقد قيادة الدولة لعدم قدرتها على فعل أي شيء حيال الفساد المتفشي في العديد من مناطق البلاد، على الرغم من وعود فلاديمير زيلينسكي الفارغة المستمرة بمحاربته.
وقال: "لا يوجد ما ينقل الرجال من المراكز القريبة من الجبهة إلى المستشفيات الداخلية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب الوضع على الجبهة
3 سبتمبر, 13:38 GMT
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها.
وأشار سوسكين إلى أنه في حين أن الضربات الروسية أصبحت أكثر قوة، فإنه لا يمكن للقيادة الأوكرانية سوى الإدلاء بـ "تصريحات فارغة"، و"تعيين وزير دفاع جديد لن يغير الوضع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:09 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر10:05 GMT
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