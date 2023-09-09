https://sputnikarabic.ae/20230909/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-كييف-لا-تستطيع-مواجهة-الخسائر-على-الجبهة-1080862059.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف لا تستطيع مواجهة الخسائر على الجبهة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف لا تستطيع مواجهة الخسائر على الجبهة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T19:03+0000
2023-09-09T19:03+0000
2023-09-09T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".واتهم المسؤولين في وزارة الصحة الأوكرانية بالفساد، ووصفهم بأنهم سبب مشكلات عدم القدرة على التعامل بشكل صحيح مع الجرحى على الخطوط الأمامية.وقال: "لا يوجد ما ينقل الرجال من المراكز القريبة من الجبهة إلى المستشفيات الداخلية".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها.وأشار سوسكين إلى أنه في حين أن الضربات الروسية أصبحت أكثر قوة، فإنه لا يمكن للقيادة الأوكرانية سوى الإدلاء بـ "تصريحات فارغة"، و"تعيين وزير دفاع جديد لن يغير الوضع".
https://sputnikarabic.ae/20230903/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بسبب-الوضع-على-الجبهة-1080657977.html
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روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف لا تستطيع مواجهة الخسائر على الجبهة
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن أوكرانيا لا تستطيع تحمل الخسائر الفادحة والعديد من الجرحى في الجبهة بسبب الفساد في وزارة الصحة في البلاد.
وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "لدينا خسائر، والعديد من الجرحى. ليس لديهم حتى الوقت لنقلهم إلى المستشفيات لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدوية والضمادات وأشياء أخرى".
واتهم المسؤولين في وزارة الصحة الأوكرانية بالفساد، ووصفهم بأنهم سبب مشكلات عدم القدرة على التعامل بشكل صحيح مع الجرحى على الخطوط الأمامية.
وانتقد قيادة الدولة لعدم قدرتها على فعل أي شيء حيال الفساد المتفشي في العديد من مناطق البلاد، على الرغم من وعود فلاديمير زيلينسكي الفارغة المستمرة بمحاربته.
وقال: "لا يوجد ما ينقل الرجال من المراكز القريبة من الجبهة إلى المستشفيات الداخلية".
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، إن الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها.
وأشار سوسكين إلى أنه في حين أن الضربات الروسية أصبحت أكثر قوة، فإنه لا يمكن للقيادة الأوكرانية سوى الإدلاء بـ "تصريحات فارغة"، و"تعيين وزير دفاع جديد لن يغير الوضع".