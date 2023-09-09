https://sputnikarabic.ae/20230909/ممثلة-روسيا-مجموعة-الـ20-حققت-نتائج-جادة-بشأن-الطاقة-والمناخ--1080851567.html

ممثلة روسيا: مجموعة الـ20 حققت نتائج جادة بشأن الطاقة والمناخ

ممثلة روسيا: مجموعة الـ20 حققت نتائج جادة بشأن الطاقة والمناخ

أفادت سفيتلانا لوكاش، ممثلة روسيا في مجموعة العشرين، بأن دول المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج جادة في قمة نيودلهي، حيث عكست كل قضية مصالح الاقتصادات النامية في... 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T13:40+0000

2023-09-09T13:40+0000

2023-09-09T13:40+0000

روسيا

العالم

مجموعة العشرين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211711_0:34:3519:2013_1920x0_80_0_0_ee6a95c6ec16c62f6c895a443fcdf810.jpg

وقالت لوكاش للصحيفيين: "لقد تمكنا من تحقيق نتائج في العديد من قضايا جدول الأعمال المتعدد الأطراف، بدءاً بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان النمو في الأمن الغذائي والمناخ والطاقة".وأضافت: "فيما يتعلق بالقصة الأوكرانية، أستطيع أن أقول إنه كانت هناك مفاوضات صعبة للغاية، وقبل كل شيء، نجح الموقف الجماعي لدول البريكس والشركاء الآخرين".وتابعت لوكاش: "ما كنا نسمعه طوال العام من أن الصراع الأوكراني يثير تدهور وضع الأمن الغذائي ينعكس الآن بشكل متوازن".وأردفت: "ربما كانت هذه واحدة من أصعب مؤتمرات قمة مجموعة العشرين في تاريخ المنتدى على مستوى القادة، الممتد لخمسة عشر عامًا تقريبًا. هذا لم يكن بسبب الخلافات بشأن أوكرانيا فحسب، بل وأيضا بسبب المواقف المختلفة بشأن قضايا مثل تغير المناخ والانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون".وأوضحت: "لقد اتفقنا جميعًا، كأعضاء في مجموعة العشرين، على العمل بطريقة موحدة لصالح السلام والأمن وحل النزاعات في جميع أنحاء العالم".وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارًا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022. ومن المقرر أن تعقد قمة قيادة المجموعة في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول. قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة مدعوون لحضوره. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن الوفد الروسي في القمة سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف، وسيرأس الوفد الصيني رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.

https://sputnikarabic.ae/20230909/مجموعة-العشرين-بصدد-الكشف-عن-خطة-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والشرق-الأوسط-والهند-1080839485.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, مجموعة العشرين