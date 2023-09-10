https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-فوق-بيلغورود-1080891438.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T23:01+0000
2023-09-10T23:01+0000
2023-09-10T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
طائرة مسيرة
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وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم.وظهر الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وصباح الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.وبسبب الفشل الذريع الذي منيت به أوكرانيا فيما تسميه الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو/حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
23:01 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 23:20 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم.
وأشار غلادكوف إلى أن شظايا إحدى الطائرتين سقطت على الطريق بجوار مبنى سكني خاص.
وظهر الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وصباح الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وبسبب الفشل الذريع الذي منيت به أوكرانيا فيما تسميه الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو/حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.