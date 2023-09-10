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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-فوق-بيلغورود-1080891438.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T23:01+0000
2023-09-10T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
طائرة مسيرة
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وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم.وظهر الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وصباح الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.وبسبب الفشل الذريع الذي منيت به أوكرانيا فيما تسميه الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو/حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود

23:01 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 23:20 GMT 10.09.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم.

وأشار غلادكوف إلى أن شظايا إحدى الطائرتين سقطت على الطريق بجوار مبنى سكني خاص.

وظهر الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وصباح الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
03:04 GMT
وبسبب الفشل الذريع الذي منيت به أوكرانيا فيما تسميه الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو/حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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