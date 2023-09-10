https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T03:04+0000
2023-09-10T03:04+0000
2023-09-10T03:12+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
جمهورية القرم الروسية
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-الروسي-يقصف-مواقع-لوحدات-لواء-آزوف-القومي-الأوكراني-في-غابات-سيريبريانسكي--عاجل-1080867462.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, جمهورية القرم الروسية
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, جمهورية القرم الروسية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
03:04 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 03:12 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف
لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".