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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T03:04+0000
2023-09-10T03:12+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
جمهورية القرم الروسية
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-الروسي-يقصف-مواقع-لوحدات-لواء-آزوف-القومي-الأوكراني-في-غابات-سيريبريانسكي--عاجل-1080867462.html
جمهورية القرم الروسية
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, جمهورية القرم الروسية
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, جمهورية القرم الروسية

الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم

03:04 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 03:12 GMT 10.09.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الجيش الروسي يقصف مواقع للواء "آزوف" القومي الأوكراني
02:13 GMT
وأضافت، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".
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