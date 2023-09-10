https://sputnikarabic.ae/20230910/الدوما-المناطق-الجديدة-تجري-انتخابات-للمرة-الأولى-وفقا-للقانون-الروسي-1080890617.html

الدوما: المناطق الجديدة تجري انتخابات للمرة الأولى وفقا للقانون الروسي

الدوما: المناطق الجديدة تجري انتخابات للمرة الأولى وفقا للقانون الروسي

قال رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الانتخابات في الأراضي الروسية الجديدة أُجريت بشكل علني وصادق. 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T20:45+0000

2023-09-10T20:45+0000

2023-09-10T20:45+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0a/1080890570_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed74931a4d5ed067257b50024ab2647d.jpg

وكتب فولودين، اليوم الأحد، على "تلغرام": "أجريت الانتخابات الأولى وفقًا للتشريع الروسي في الكيانات الجديدة - جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. وتم ضمان سلامة الناخبين، وتم التصويت بشكل علني وصادق في معركة تنافسية".وأضاف: "لقد بذلت واشنطن وبروكسل كل ما بوسعهما لمنع إجراء هذه الانتخابات: الاستفزازات والترهيب والقصف من قبل نظام كييف. لكن خططهما فشلت. وتم ضمان سلامة الناخبين، وتم التصويت بشكل علني وصادق في معركة تنافسية".أجريت الانتخابات في المناطق الروسية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول، ولأول مرة شاركت فيها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون. بشكل عام، أجريت الانتخابات على مختلف المستويات في 85 كيانًا مكونًا لروسيا الاتحادية. وأجريت انتخابات مباشرة لكبار المسؤولين في 21 منطقة، كما أجريت انتخابات نواب الهيئات التشريعية في 20 منطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230910/لقطات-لتداعيات-سقوط-قذيفة-أوكرانية-على-أحد-المتاجر-الكبيرة-في-دونيتسك-فيديو-1080889748.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا