https://sputnikarabic.ae/20230910/الرئيس-الأمريكي-يخطئ-في-لفظ-اسم-ولي-العهد-السعودي-في-قمة-العشرين-فيديو-1080870711.html
الرئيس الأمريكي يخطئ في لفظ اسم ولي العهد السعودي في قمة العشرين... فيديو
الرئيس الأمريكي يخطئ في لفظ اسم ولي العهد السعودي في قمة العشرين... فيديو
لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح في قمة مجموعة الـ 20 في نيودلهي، وتم نشر الفيديو على... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T07:48+0000
2023-09-10T07:48+0000
2023-09-10T07:48+0000
العالم
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وقال بايدن أثناء الاجتماع: "أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام".وحاول الرئيس الأمريكي تصحيح خطأه، لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط،"أنا آسف، محمد سلام".ويظهر مشهد الفيديو، كيف أن ولي العهد خلال هذا الحادث، ربما من أجل تهدئة الجو، أخذ كوبا وشرب بعض الماء.أصبحت العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدا بعد وصول بايدن إلى السلطة وسط مزاعم حول وضع حقوق الإنسان والحملة العسكرية في اليمن.وعد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بتحويل المملكة العربية السعودية إلى "دولة مارقة" بسبب الحادث مع خاشقجي، إذ أشارت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي عهد المملكة متورط بشكل مباشر في مقتل صحفي معارض.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس الأمريكي يخطئ في لفظ اسم ولي العهد السعودي في قمة العشرين... فيديو
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لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح في قمة مجموعة الـ 20 في نيودلهي، وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بايدن أثناء الاجتماع: "أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام".
وحاول الرئيس الأمريكي تصحيح خطأه، لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط،"أنا آسف، محمد سلام".
ويظهر مشهد الفيديو، كيف أن ولي العهد خلال هذا الحادث، ربما من أجل تهدئة الجو، أخذ كوبا وشرب بعض الماء.
أصبحت العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية
أكثر تعقيدا بعد وصول بايدن إلى السلطة وسط مزاعم حول وضع حقوق الإنسان والحملة العسكرية في اليمن.
وعد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بتحويل المملكة العربية السعودية إلى "دولة مارقة" بسبب الحادث مع خاشقجي، إذ أشارت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي عهد المملكة متورط بشكل مباشر في مقتل صحفي معارض.