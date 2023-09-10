https://sputnikarabic.ae/20230910/تاريخ-من-العطاء-أرقام-تبين-حجم-المساعدات-الإنسانية-السعودية-منذ-70-عاما-1080869762.html
تاريخ من العطاء.. أرقام تبين حجم المساعدات الإنسانية السعودية منذ 70 عاما
تاريخ من العطاء.. أرقام تبين حجم المساعدات الإنسانية السعودية منذ 70 عاما
قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات للعديد من الدول والمنظمات على مدار سبعين عاما، وظلت محتفظة بمرتبة متقدمة للغاية في قائمة الدول التي تمنح مساعدات إنمائية... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T06:45+0000
2023-09-10T06:45+0000
2023-09-10T06:45+0000
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انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, инфографика
تاريخ من العطاء.. أرقام تبين حجم المساعدات الإنسانية السعودية منذ 70 عاما
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قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات للعديد من الدول والمنظمات على مدار سبعين عاما، وظلت محتفظة بمرتبة متقدمة للغاية في قائمة الدول التي تمنح مساعدات إنمائية عبر العالم، على مدار هذه العقود السبعة.