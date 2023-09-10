https://sputnikarabic.ae/20230910/سيغير-الشرق-الوسط-نتنياهو-يعلق-مشروع-دولي-غير-مسبوق-تشارك-فيه-السعودية-وإسرائيل-1080869050.html
"سيغير الشرق الوسط"... نتنياهو يعلق مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل
"سيغير الشرق الوسط"... نتنياهو يعلق مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده أصبحت جزءا من مشروع دولي غير مسبوق، وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T06:14+0000
2023-09-10T06:14+0000
2023-09-10T06:14+0000
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وحسب موقع "I24"، أضاف نتنياهو "أرحب بالإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا".وتابع "لقد أعلنوا عن إطلاق مشروع رائد لتطوير ممر اقتصادي ينطلق من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا".ووجه نتنياهو حديثه للإسرائيليين قائلا: "يسعدني أن أبلغكم، أننا سنكون تقاطعا مركزيا في هذا الممر الاقتصادي". وأوضح "ستفتح خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية لدينا بوابة جديدة من الهند، عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك من أوروبا إلى الهند، عبر الأردن والسعودية والإمارات".وكشف نتنياهو أنه "قبل بضعة أشهر، اتصلت به الولايات المتحدة بشأن اغتنام هذه الفرصة التاريخية. ومنذ ذلك الحين أجرت اتصالات دبلوماسية نشطة لتحقيق الإنجاز".وسيشمل المشروع، وفق نتنياهو، بناء خطوط السكك الحديدية، ومد اتصالات الألياف الضوئية، ومد خطوط الكهرباء والبنى التحتية الأخرى، وغيرها.كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على الجهد الذي إلى هذا الإعلان التاريخي، حسب تعبيره. وكان بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنوا أمس السبت، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.ووفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230909/مجموعة-العشرين-بصدد-الكشف-عن-خطة-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والشرق-الأوسط-والهند-1080839485.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, السعودية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار الهند اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, السعودية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار الهند اليوم
"سيغير الشرق الوسط"... نتنياهو يعلق مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده أصبحت جزءا من مشروع دولي غير مسبوق، وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الممر سيغير وجه الشرق الأوسط، وسيؤثر أيضا على العالم أجمع.
وحسب موقع
"I24"، أضاف نتنياهو "أرحب بالإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا".
وتابع "لقد أعلنوا عن إطلاق مشروع رائد لتطوير ممر اقتصادي ينطلق من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا".
ووجه نتنياهو حديثه للإسرائيليين قائلا: "يسعدني أن أبلغكم، أننا سنكون تقاطعا مركزيا في هذا الممر الاقتصادي".
وأوضح "ستفتح خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية لدينا بوابة جديدة من الهند، عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك من أوروبا إلى الهند، عبر الأردن والسعودية والإمارات".
وكشف نتنياهو
أنه "قبل بضعة أشهر، اتصلت به الولايات المتحدة بشأن اغتنام هذه الفرصة التاريخية. ومنذ ذلك الحين أجرت اتصالات دبلوماسية نشطة لتحقيق الإنجاز".
وسيشمل المشروع، وفق نتنياهو، بناء خطوط السكك الحديدية، ومد اتصالات الألياف الضوئية، ومد خطوط الكهرباء والبنى التحتية الأخرى، وغيرها.
كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على الجهد الذي إلى هذا الإعلان التاريخي، حسب تعبيره.
وكان بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنوا أمس السبت، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين
، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.
ووفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.