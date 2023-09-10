عربي
https://sputnikarabic.ae/20230910/سيغير-الشرق-الوسط-نتنياهو-يعلق-مشروع-دولي-غير-مسبوق-تشارك-فيه-السعودية-وإسرائيل-1080869050.html
"سيغير الشرق الوسط"... نتنياهو يعلق مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل
"سيغير الشرق الوسط"... نتنياهو يعلق مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده أصبحت جزءا من مشروع دولي غير مسبوق، وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T06:14+0000
2023-09-10T06:14+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
السعودية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg
وحسب موقع "I24"، أضاف نتنياهو "أرحب بالإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا".وتابع "لقد أعلنوا عن إطلاق مشروع رائد لتطوير ممر اقتصادي ينطلق من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا".ووجه نتنياهو حديثه للإسرائيليين قائلا: "يسعدني أن أبلغكم، أننا سنكون تقاطعا مركزيا في هذا الممر الاقتصادي". وأوضح "ستفتح خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية لدينا بوابة جديدة من الهند، عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك من أوروبا إلى الهند، عبر الأردن والسعودية والإمارات".وكشف نتنياهو أنه "قبل بضعة أشهر، اتصلت به الولايات المتحدة بشأن اغتنام هذه الفرصة التاريخية. ومنذ ذلك الحين أجرت اتصالات دبلوماسية نشطة لتحقيق الإنجاز".وسيشمل المشروع، وفق نتنياهو، بناء خطوط السكك الحديدية، ومد اتصالات الألياف الضوئية، ومد خطوط الكهرباء والبنى التحتية الأخرى، وغيرها.كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على الجهد الذي إلى هذا الإعلان التاريخي، حسب تعبيره. وكان بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنوا أمس السبت، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.ووفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230909/مجموعة-العشرين-بصدد-الكشف-عن-خطة-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والشرق-الأوسط-والهند-1080839485.html
إسرائيل
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_fcc97fe7ba510f054909f9ad094f3f84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, السعودية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار الهند اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, السعودية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار الهند اليوم

"سيغير الشرق الوسط"... نتنياهو يعلق مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل

06:14 GMT 10.09.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبرTelegramNabd
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده أصبحت جزءا من مشروع دولي غير مسبوق، وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الممر سيغير وجه الشرق الأوسط، وسيؤثر أيضا على العالم أجمع.
وحسب موقع "I24"، أضاف نتنياهو "أرحب بالإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا".
وتابع "لقد أعلنوا عن إطلاق مشروع رائد لتطوير ممر اقتصادي ينطلق من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا".
ووجه نتنياهو حديثه للإسرائيليين قائلا: "يسعدني أن أبلغكم، أننا سنكون تقاطعا مركزيا في هذا الممر الاقتصادي".
وأوضح "ستفتح خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية لدينا بوابة جديدة من الهند، عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك من أوروبا إلى الهند، عبر الأردن والسعودية والإمارات".
أعلام الدول المشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، المنطلقة في نيودلهي، الهند، 7 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
مجموعة العشرين بصدد الكشف عن خطة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والهند
أمس, 07:29 GMT
وكشف نتنياهو أنه "قبل بضعة أشهر، اتصلت به الولايات المتحدة بشأن اغتنام هذه الفرصة التاريخية. ومنذ ذلك الحين أجرت اتصالات دبلوماسية نشطة لتحقيق الإنجاز".
وسيشمل المشروع، وفق نتنياهو، بناء خطوط السكك الحديدية، ومد اتصالات الألياف الضوئية، ومد خطوط الكهرباء والبنى التحتية الأخرى، وغيرها.
كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على الجهد الذي إلى هذا الإعلان التاريخي، حسب تعبيره.
وكان بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنوا أمس السبت، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.
ووفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر06:13 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала