https://sputnikarabic.ae/20230910/صحفي-أمريكي-يصف-احتراق-تشالنجر-بالإعلان-الممتاز-للأسلحة-الروسية-1080884239.html
صحفي أمريكي يصف احتراق "تشالنجر" بالإعلان الممتاز للأسلحة الروسية
صحفي أمريكي يصف احتراق "تشالنجر" بالإعلان الممتاز للأسلحة الروسية
قال الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، في مدونته، إن دبابة "تشالنجر" البريطانية التي دمرها الجيش الروسي أصبحت إعلانا ممتازا للأسلحة الروسية. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T16:16+0000
2023-09-10T16:16+0000
2023-09-10T16:16+0000
رصد عسكري
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وكتب الصحفي: "استطاع الروس الاستمتاع بالإعلان الممتاز لأنظمتهم القتالية، أما بالنسبة لإنجلترا فكان تدمير دبابتها أمرا مؤلما للغاية. اعترف رئيس الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرز، بأنه شعر "بمشاعر قوية" عندما علم بإحراق الروس لدبابة تشالنجر. وأعلنت لندن أنها لن ترسل إلى القوات المسلحة الأوكرانية دبابة جديدة لتحل محل الدبابة المفقودة".في وقت سابق أفادت التقارير بأن "تشالنجر" تم تدميرها بواسطة نظام "تولا" المضاد للدبابات "كورنيت" - وهو ليس أقوى سلاح ولكنه فعال للغاية لمحاربة المركبات المدرعة. احرقت شحنة الصاروخ الدرع المركب لمركبة تشالنجر - بالمناسبة، يتم تثبيت نفس الحماية على دبابات"أبرامز" الأمريكية.وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قد أكد، يوم الأربعاء، أن المدفعية الروسية دمرت الدبابة "تشالنجر - 2"، مشيرا إلى أن "لندن لا تخطط لتعويض أوكرانيا بدبابة جديدة من هذا الطراز".ونشرت وكالة "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا تحدثت فيه عن فشل "تشالنجر - 2" في أول قتال فعلي تخوضه منذ ما يقارب الـ 3 عقود، عندما دخلت الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20230906/وزارة-الدفاع-البريطانية-تؤكد-تدمير-دبابة-تشالنجر-2-1080749191.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحفي أمريكي يصف احتراق "تشالنجر" بالإعلان الممتاز للأسلحة الروسية
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قال الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، في مدونته، إن دبابة "تشالنجر" البريطانية التي دمرها الجيش الروسي أصبحت إعلانا ممتازا للأسلحة الروسية.
وكتب الصحفي: "استطاع الروس الاستمتاع بالإعلان الممتاز لأنظمتهم القتالية، أما بالنسبة لإنجلترا فكان تدمير دبابتها أمرا مؤلما للغاية. اعترف رئيس الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرز، بأنه شعر "بمشاعر قوية" عندما علم بإحراق الروس لدبابة تشالنجر. وأعلنت لندن أنها لن ترسل إلى القوات المسلحة الأوكرانية دبابة جديدة لتحل محل الدبابة المفقودة".
في وقت سابق أفادت التقارير بأن "تشالنجر" تم تدميرها بواسطة نظام "تولا" المضاد للدبابات "كورنيت" - وهو ليس أقوى سلاح ولكنه فعال للغاية لمحاربة المركبات المدرعة. احرقت شحنة الصاروخ الدرع المركب لمركبة تشالنجر - بالمناسبة، يتم تثبيت نفس الحماية على دبابات"أبرامز" الأمريكية.
وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قد أكد، يوم الأربعاء، أن المدفعية الروسية دمرت الدبابة "تشالنجر - 2"، مشيرا إلى أن "لندن لا تخطط لتعويض أوكرانيا
بدبابة جديدة من هذا الطراز".
ونشرت وكالة "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
، تقريرا تحدثت فيه عن فشل "تشالنجر - 2" في أول قتال فعلي تخوضه منذ ما يقارب الـ 3 عقود، عندما دخلت الخدمة.