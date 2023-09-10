https://sputnikarabic.ae/20230910/مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بـارتكاب-انتهاكات-جسيمة-لحقوق-الإنسان-1080880367.html

مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" بـ"ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"

مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" بـ"ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"

أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، "بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وحماية ضحايا الحرب التي أشعتلها... 10.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-10T14:59+0000

2023-09-10T14:59+0000

2023-09-10T14:59+0000

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية أن "العليمي استقبل في عدن جنوبي اليمن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، داعيا اللجنة إلى دفع أنصار الله إلى التعاطي مع مبادرات الإفراج عن آلاف الأسرى والمحتجزين لديها.وخلال اللقاء، اتهم العليمي، جماعة أنصار الله بـ "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الأصوات المناهضة لنهجها الطائفي، والعنصري"، على حد تعبيره.وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني "حرص المجلس والحكومة، على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظمات الدولية، ووكالات الإغاثة الإنسانية، وتسهيل وصول تدخلاتها إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد".وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ملف الأسرى على خلفية الصراع، استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى، للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى، إلا أنها لم تعقد.واتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في مايو/ أيار الماضي، الحكومة المعترف بها دولياً، بإفشال جهود تنفيذ عمليات تبادل أسرى متفق عليها، من خلال رفضها عرضاً تقدمت به الجماعة لكشف مصير أسرى من الطرفين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230525/أنصار-الله-تتهم-الحكومة-اليمنية-بإفشال-عمليات-تبادل-أسرى-متفق-عليها-1077432217.html

https://sputnikarabic.ae/20230414/أمريكا-ترحب-بـ-الاختراق-في-تبادل-الأسرى-بين-الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-1075930186.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن