https://sputnikarabic.ae/20230414/أمريكا-ترحب-بـ-الاختراق-في-تبادل-الأسرى-بين-الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-1075930186.html

أمريكا ترحب بـ "الاختراق" في تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"

أمريكا ترحب بـ "الاختراق" في تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، في بيان صادر عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بالاختراق في تبادل الأسرى بين الحكومة اليمني و"أنصار الله". 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T20:26+0000

2023-04-14T20:26+0000

2023-04-14T20:26+0000

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وقال سوليفان في البيان الذي نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي: "ترحب الولايات المتحدة بتبادل ما يقرب من 900 محتجز على جانبي الصراع اليوم في اليمن".وأضاف: "تشرف اللجنة الدولية على عملية تبادل الأسرى هذه والتي جاءت نتيجة أشهر عديدة من المشاركة البناءة والوساطة التي أشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرغ".وتابع البيان: "تفخر الولايات المتحدة بدعم هذه المشاركة التي تقودها الأمم المتحدة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في توطيد الهدنة السارية الآن لأكثر من عام، مما يساعد على تهيئة الظروف لسلام أكثر ديمومة".وكان العام الماضي في اليمن الأهدأ منذ بدء الحرب، حيث أنقذت الهدنة أرواح الآلاف من اليمنيين وسمحت بزيادات هائلة في المساعدات الإنسانية وواردات الوقود والرحلات المدنية من صنعاء وإليها.وقال بيان سوليفان: "بناءً على تبادل الأسرى اليوم، نشجع جميع الأطراف على زيادة تعزيز هذه الاتجاهات الإيجابية والتوصل في نهاية المطاف إلى حل دبلوماسي للصراع".وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى مع "أنصار الله"، بعد وصول طائرتين إلى مطاري العاصمة صنعاء وعدن.ووصل، العشرات من أسرى جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى مطار صنعاء الدولي، بعد إفراج الحكومة اليمنية عنهم ضمن "اتفاق الأسرى" الذي توصل إليه الطرفان، ويشمل في مرحلته الأولى تبادل نحو 320 أسيرا.وأفاد مصدر في مطار صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وصلت من عدن على متنها 125 أسيرا من جماعة "أنصار الله"، عقب الإفراج عنهم من قبل الجيش اليمني، والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن والقوات الجنوبية.وأشار المصدر إلى أنه من المقرر وصول رحلة أخرى، في وقت لاحق اليوم، تحمل نحو 125 أسيرًا آخرين، ليصبح إجمالي أسرى الجماعة المفرج عنهم اليوم 250 أسيرا.وتأتي العملية ضمن تنفيذ "اتفاق الأسرى"، الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، في أواخر آذار/مارس الماضي، ويشمل تبادل 887 أسيراً على ثلاث مراحل، على مدى 3 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20230414/وصول-125-أسيرا-من-أنصار-الله-إلى-صنعاء-ضمن-اتفاق-الأسرى-مع-الحكومة-اليمنية-1075898444.html

https://sputnikarabic.ae/20230414/أنصار-الله-المفاوضات-مع-الوفد-السعودي-اتسمت-بـالجدية-والإيجابية-1075923122.html

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