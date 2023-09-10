https://sputnikarabic.ae/20230910/مسؤول-السلطات-الليبية-تعلن-مدينة-سوسة-منطقة-منكوبة-بسبب-العاصفة-دانيال-فيديو-1080891862.html
مسؤول: السلطات الليبية تعلن مدينة سوسة منطقة منكوبة بسبب العاصفة دانيال.. فيديو
مسؤول: السلطات الليبية تعلن مدينة سوسة منطقة منكوبة بسبب العاصفة دانيال.. فيديو
أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T23:28+0000
2023-09-10T23:28+0000
2023-09-10T23:28+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال رئيس بلدية مدينة سوسة الليبية، عبد الحكيم الحاسي، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن "مدينة سوسة أصبحت مدينة منكوبة والفيضانات والسيول اجتاحت المنازل والمقار والمؤسسات"، مؤكداً أن "السيول داهمت البلدية بسبب وقوعها في منخفض بالجبل الأخضر.. الوضع كارثي وخارج السيطرة لكننا نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا".وتابع قائلا: "عقدنا اجتماعا اليوم مع الأجهزة الأمنية وذلك بتعليمات من قيادة الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، ونقل العالقين في منازلهم التي غمرتها السيول والفيضانات".وأوضح أن "أغلب الطرقات مغلقة ومقطوعة في سوسة، بسبب السيول وقد أعلنت قيادة الجيش الليبي حالة الطوارئ القصوى وتم تسهيل جميع الإمكانيات المتاحة".واعتبر الحاسي أن "الوضع صعب للغاية في المدينة". موضحا أن غالبية المنازل، بما فيها منزله غمرتها المياه كما انقطعت شبكات الإنترنت والتيار الكهربائي في المدينة.يذكر أن السلطات الليبية أعلنت فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية بالبلاد.واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها مما تسببت في فيضانات وسيول وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه بمنطقة الجبل الأخضر في ليبيا الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.
https://sputnikarabic.ae/20230910/العاصفة-دانيال-تضرب-عددا-من-المدن-الليبية-1080890187.html
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أخبار ليبيا اليوم, سوسة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, سوسة, العالم العربي
مسؤول: السلطات الليبية تعلن مدينة سوسة منطقة منكوبة بسبب العاصفة دانيال.. فيديو
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أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا.
بنغازي - سبوتنيك. وقال رئيس بلدية مدينة سوسة الليبية، عبد الحكيم الحاسي، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن "مدينة سوسة أصبحت مدينة منكوبة والفيضانات والسيول اجتاحت المنازل والمقار والمؤسسات"، مؤكداً أن "السيول داهمت البلدية بسبب وقوعها في منخفض بالجبل الأخضر
.. الوضع كارثي وخارج السيطرة لكننا نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا".
وأضاف الحاسي أن "عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، لكن تنقصنا الإمكانيات في الآليات، كما أن البنى التحتية متهالكة تماماً بالمدينة".
وتابع قائلا: "عقدنا اجتماعا اليوم مع الأجهزة الأمنية وذلك بتعليمات من قيادة الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، ونقل العالقين في منازلهم التي غمرتها السيول والفيضانات".
وأوضح أن "أغلب الطرقات مغلقة ومقطوعة في سوسة، بسبب السيول وقد أعلنت قيادة الجيش الليبي حالة الطوارئ القصوى وتم تسهيل جميع الإمكانيات المتاحة".
واعتبر الحاسي أن "الوضع صعب للغاية في المدينة". موضحا أن غالبية المنازل، بما فيها منزله غمرتها المياه كما انقطعت شبكات الإنترنت والتيار الكهربائي في المدينة.
يذكر أن السلطات الليبية أعلنت فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية بالبلاد.
واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها مما تسببت في فيضانات وسيول وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه بمنطقة الجبل الأخضر في ليبيا الأكثر تضررا من العاصفة دانيال.