https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-108-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1080941002.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T22:51+0000
2023-09-11T22:51+0000
2023-09-11T22:52+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام":" انه " خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 108 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق 7 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، ألكسندروفكا وكيرمينشيك.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة أربعة مدنيين في منطقة كييفسكي في دونيتسك، يلينوفكا، ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا وكيرمينشيك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 70 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-وحدات-أوكرانية-وتسقط-طائرتين-مسيرتين-جنوب-دونيتسك--عاجل-1080892754.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات خلال اليوم الماضي
22:51 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 22:52 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 108 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام":" انه " خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 108 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 7 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، ألكسندروفكا وكيرمينشيك.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة أربعة مدنيين في منطقة كييفسكي في دونيتسك، يلينوفكا، ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا وكيرمينشيك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 70 قصف مدفعي
من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.