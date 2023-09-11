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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-108-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1080941002.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T22:51+0000
2023-09-11T22:52+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام":" انه " خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 108 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق 7 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، ألكسندروفكا وكيرمينشيك.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة أربعة مدنيين في منطقة كييفسكي في دونيتسك، يلينوفكا، ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا وكيرمينشيك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 70 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الدفاع-المدفعية-الروسية-تدمر-وحدات-أوكرانية-وتسقط-طائرتين-مسيرتين-جنوب-دونيتسك--عاجل-1080892754.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات خلال اليوم الماضي

22:51 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 22:52 GMT 11.09.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 108 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام":" انه " خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 108 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر وحدات أوكرانية وتسقط طائرتين مسيرتين جنوب دونيتسك
02:17 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 7 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، ألكسندروفكا وكيرمينشيك.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة أربعة مدنيين في منطقة كييفسكي في دونيتسك، يلينوفكا، ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا وكيرمينشيك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 70 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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