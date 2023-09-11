https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-الغرب-لا-يفوت-أي-فرصة-لزعزعة-الوضع-الداخلي-في-روسيا-لكن-محاولاته-تضيع-سدى-1080935388.html
الكرملين: الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا لكن محاولاته تضيع سدى
الكرملين: الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا لكن محاولاته تضيع سدى
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا، مؤكدا أن محاولاته تضيع سدى. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T17:48+0000
2023-09-11T17:48+0000
2023-09-11T17:48+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في حوار مع صحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "الغرب الجماعي لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا، ولكنه أيضا هنا لم ينجح. أكرر أن مستوى تعاضد البلاد خلف الرئيس عال جدا، لذا فمحاولات الغرب تضيع سدى".ووفقا له، فيما يتعلق بالاقتصاد، لا يزال يتحتم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالضغط من الدول الغربية. وأشار: "بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية: ما كنا نحرج من القيام به من قبل، نقوم به الآن بشكل مباشر. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات ملموسة - دون تردد أو مواربة".كما أكد بيسكوف، أن الأجواء المحيطة بروسيا بعيدة كل البعد عن أن تكون بناءة، فالبلاد تخضع لعقوبات غير مسبوقة، لكنها تتكيف معها بشكل متزايد.
https://sputnikarabic.ae/20230911/دبلوماسي-روسي-أمريكا-دمرت-اتفاقيات-الحد-من-الأسلحة-وخلقت-التهديد-بالتصعيد-النووي-1080927991.html
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روسيا
الكرملين: الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا لكن محاولاته تضيع سدى
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا، مؤكدا أن محاولاته تضيع سدى.
وقال بيسكوف في حوار مع صحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "الغرب الجماعي لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا، ولكنه أيضا هنا لم ينجح. أكرر أن مستوى تعاضد البلاد خلف الرئيس عال جدا، لذا فمحاولات الغرب تضيع سدى".
ووفقا له، فيما يتعلق بالاقتصاد، لا يزال يتحتم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالضغط من الدول الغربية.
وأشار: "بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية: ما كنا نحرج من القيام به من قبل، نقوم به الآن بشكل مباشر. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات ملموسة - دون تردد أو مواربة".
كما أكد بيسكوف، أن الأجواء المحيطة بروسيا بعيدة كل البعد عن أن تكون بناءة، فالبلاد تخضع لعقوبات غير مسبوقة، لكنها تتكيف معها بشكل متزايد.