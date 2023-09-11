https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-الغرب-لا-يفوت-أي-فرصة-لزعزعة-الوضع-الداخلي-في-روسيا-لكن-محاولاته-تضيع-سدى-1080935388.html

الكرملين: الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا لكن محاولاته تضيع سدى

الكرملين: الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا لكن محاولاته تضيع سدى

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الغرب لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا، مؤكدا أن محاولاته تضيع سدى. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T17:48+0000

2023-09-11T17:48+0000

2023-09-11T17:48+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104175/42/1041754233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab8b385592082b2a0c10849ebe7df1f9.jpg

وقال بيسكوف في حوار مع صحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "الغرب الجماعي لا يفوت أي فرصة لزعزعة الوضع الداخلي في روسيا، ولكنه أيضا هنا لم ينجح. أكرر أن مستوى تعاضد البلاد خلف الرئيس عال جدا، لذا فمحاولات الغرب تضيع سدى".ووفقا له، فيما يتعلق بالاقتصاد، لا يزال يتحتم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالضغط من الدول الغربية. وأشار: "بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية: ما كنا نحرج من القيام به من قبل، نقوم به الآن بشكل مباشر. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات ملموسة - دون تردد أو مواربة".كما أكد بيسكوف، أن الأجواء المحيطة بروسيا بعيدة كل البعد عن أن تكون بناءة، فالبلاد تخضع لعقوبات غير مسبوقة، لكنها تتكيف معها بشكل متزايد.

https://sputnikarabic.ae/20230911/دبلوماسي-روسي-أمريكا-دمرت-اتفاقيات-الحد-من-الأسلحة-وخلقت-التهديد-بالتصعيد-النووي-1080927991.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا