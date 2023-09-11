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https://sputnikarabic.ae/20230911/الولايات-المتحدة-توضح-موقفها-بشأن-إرسال-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1080938359.html
الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن السلطات الأمريكية لا تزال تدرس مسألة توريد صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن لم يتم اتخاذ... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T20:38+0000
2023-09-11T20:38+0000
العالم
رصد عسكري
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وأضاف ميلر: "ليس لدينا أي موقف أو قرار جديد نعلنه في الوقت الحالي".وبحسب ميلر، تواصل واشنطن التفاوض مع كييف بشأن صواريخ "أتاكمز"، لكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاقات نهائية.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي دوري: "نواصل التفاوض على المستوى الداخلي (داخل الإدارات الأمريكية) بشأن هذه القضية".ويشار إلى أنه يمكن إطلاق صواريخ "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، باستخدام راجمات "هيمارس". وتطالب أوكرانيا باستمرار الولايات المتحدة تزويدها بهذه الصواريخ "أتاكمز".
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا

20:38 GMT 11.09.2023
© US Air Force / Joe Davilaصاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© US Air Force / Joe Davila
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن السلطات الأمريكية لا تزال تدرس مسألة توريد صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن لم يتم اتخاذ قرارات جديدة بهذا الشأن.
وأضاف ميلر: "ليس لدينا أي موقف أو قرار جديد نعلنه في الوقت الحالي".
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
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وبحسب ميلر، تواصل واشنطن التفاوض مع كييف بشأن صواريخ "أتاكمز"، لكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاقات نهائية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي دوري: "نواصل التفاوض على المستوى الداخلي (داخل الإدارات الأمريكية) بشأن هذه القضية".
ويشار إلى أنه يمكن إطلاق صواريخ "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، باستخدام راجمات "هيمارس". وتطالب أوكرانيا باستمرار الولايات المتحدة تزويدها بهذه الصواريخ "أتاكمز".
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