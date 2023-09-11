https://sputnikarabic.ae/20230911/الولايات-المتحدة-توضح-موقفها-بشأن-إرسال-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1080938359.html
الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن السلطات الأمريكية لا تزال تدرس مسألة توريد صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن لم يتم اتخاذ... 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T20:38+0000
2023-09-11T20:38+0000
2023-09-11T20:38+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:489:2404:1841_1920x0_80_0_0_86976f1585ee98a0159aa6ea159ca1cd.jpg
وأضاف ميلر: "ليس لدينا أي موقف أو قرار جديد نعلنه في الوقت الحالي".وبحسب ميلر، تواصل واشنطن التفاوض مع كييف بشأن صواريخ "أتاكمز"، لكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاقات نهائية.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي دوري: "نواصل التفاوض على المستوى الداخلي (داخل الإدارات الأمريكية) بشأن هذه القضية".ويشار إلى أنه يمكن إطلاق صواريخ "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، باستخدام راجمات "هيمارس". وتطالب أوكرانيا باستمرار الولايات المتحدة تزويدها بهذه الصواريخ "أتاكمز".
https://sputnikarabic.ae/20230819/نائبة-في-الكونغرس-مساعدة-أوكرانيا-عار-رهيب-للولايات-المتحدة-1080214993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101876/01/1018760162_0:263:2404:2066_1920x0_80_0_0_48a5317e28bac1a2d69924b2293299b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن السلطات الأمريكية لا تزال تدرس مسألة توريد صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن لم يتم اتخاذ قرارات جديدة بهذا الشأن.
وأضاف ميلر: "ليس لدينا أي موقف أو قرار جديد نعلنه في الوقت الحالي".
وبحسب ميلر، تواصل واشنطن التفاوض مع كييف بشأن صواريخ "أتاكمز"، لكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاقات نهائية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي دوري: "نواصل التفاوض على المستوى الداخلي (داخل الإدارات الأمريكية) بشأن هذه القضية".
ويشار إلى أنه يمكن إطلاق صواريخ "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، باستخدام راجمات "هيمارس". وتطالب أوكرانيا باستمرار الولايات المتحدة تزويدها بهذه الصواريخ "أتاكمز".