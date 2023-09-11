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https://sputnikarabic.ae/20230911/تاريخ-التجارب-النووية-1080914362.html
تاريخ التجارب النووية
تاريخ التجارب النووية
تاريخ التجارب النووية
2023-09-11T12:36+0000
2023-09-11T12:36+0000
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وتظل معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" هي الأداة الرئيسية لإنهاء تجارب الأسلحة النووية. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الخطوة المهمة لإنقاذ العالم من الكارثة النووية، في 10 سبتمبر/ أيلول 1996، وفُتحت للتوقيع، في 24 سبتمبر، من العام ذاته.ووضعت الوثيقة، لأول مرة، قيودًا كبيرة على التجارب النووية في ثلاث بيئات (على الأرض، وتحت الأرض، وتحت الماء)، وأرست أساسًا متينًا للجهود الدولية لمواصلة حظرها. وبالرغم من ذلك، فإن الصك لم يدخل حيز التنفيذ بعد.جمع فريق "سبوتنيك" بعض البيانات المهمة حول التجارب النووية التي أجريت، حتى الآن.بدأ تاريخ التجارب النووية، في 16 يوليو/ تموز عام 1945، في موقع التجارب الواقع في صحراء ألاموغوردو، في نيومكسيكو، عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بتفجير قنبلتها الذرية الأولى. وقد سُمي هذا الموقع باسم موقع "ترينيتي"، وقد كان هذا الاختبار الأولي تتويجًا لسنوات من البحث العلمي تحت مظلة ما أُطلق عليه مشروع "مانهاتن".وخلال العقود الخمسة، بين ذلك اليوم المميت، في عام 1945، وافتتاح التوقيع على معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية"، في عام 1996، تم إجراء ما يزيد عن 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم.وبعد افتتاح التوقيع على معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية"، في سبتمبر عام 1996، تم إجراء نحو 6 تجارب نووية:قد يعجبك - ما الفرق بين الضربات النووية التكتيكية التي تلوح بها كوريا الشمالية والهجوم النووي الاستراتيجي؟اقرأ أيضا - 13 معلومة ترصد تاريخ التجارب النووية الفرنسية في الجزائر
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تجارب نووية
تجارب نووية

تاريخ التجارب النووية

12:36 GMT 11.09.2023
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لقد أدى تزايد التوتر على الساحة العالمية إلى جعل الأسلحة النووية مرة أخرى واحدة من أكثر المواضيع إثارة للاهتمام على الأجندة الدولية. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات الدولية القائمة، وأحدها معاهدة "حظر التجارب النووية"، ما زالت تعمل على توجيه العالم بعيدًا عن الكارثة الشاملة.
وتظل معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" هي الأداة الرئيسية لإنهاء تجارب الأسلحة النووية. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الخطوة المهمة لإنقاذ العالم من الكارثة النووية، في 10 سبتمبر/ أيلول 1996، وفُتحت للتوقيع، في 24 سبتمبر، من العام ذاته.
ووضعت الوثيقة، لأول مرة، قيودًا كبيرة على التجارب النووية في ثلاث بيئات (على الأرض، وتحت الأرض، وتحت الماء)، وأرست أساسًا متينًا للجهود الدولية لمواصلة حظرها. وبالرغم من ذلك، فإن الصك لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
جمع فريق "سبوتنيك" بعض البيانات المهمة حول التجارب النووية التي أجريت، حتى الآن.
تاريخ التجارب النووية - سبوتنيك عربي
تاريخ التجارب النووية - سبوتنيك عربي
بدأ تاريخ التجارب النووية، في 16 يوليو/ تموز عام 1945، في موقع التجارب الواقع في صحراء ألاموغوردو، في نيومكسيكو، عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بتفجير قنبلتها الذرية الأولى. وقد سُمي هذا الموقع باسم موقع "ترينيتي"، وقد كان هذا الاختبار الأولي تتويجًا لسنوات من البحث العلمي تحت مظلة ما أُطلق عليه مشروع "مانهاتن".
وخلال العقود الخمسة، بين ذلك اليوم المميت، في عام 1945، وافتتاح التوقيع على معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية"، في عام 1996، تم إجراء ما يزيد عن 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم.
الولايات المتحدة الأمريكية: أجرت 1032 تجربة، بين عامي 1945 و1992.
الاتحاد السوفيتي: أجرى 715 تجربة، بين عامي 1949 و1990.
المملكة المتحدة: أجرت 45 تجربة بين عامي 1952 و1991.
فرنسا: أجرت 210 تجارب، بين عامي 1960 و1996.
الصين: أجرت 45 تجربة، بين عامي 1964 و1996.
وبعد افتتاح التوقيع على معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية"، في سبتمبر عام 1996، تم إجراء نحو 6 تجارب نووية:
أجرت الهند تجربتين، في عام 1998 (أجرت الهند أيضًا ما يطلق عليه "تفجيرًا نوويًا سلميًا" واحدًا، في عام 1974).
أجرت باكستان تجربتين، في عام 1998.
وأجرت كوريا الشمالية تجارب نووية، في الأعوام 2006 و2009 و2013 و2016 و2017.
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